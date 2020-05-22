Londra-Amsterdam-Kopenhag endişesi!

BÜLENT TİMURLENK

UEFA'nın toplantı tarihini 17 Haziran'a atması öncelikle liglerini oynatmayı planlayan ancak devlet tarafında onay almamış federasyonlar için takvim kolaylığı olarak algılandı ama Avrupa futbolunun kağıt üzerinde daha büyük bir problemi daha var.12 şehirde düzenlenecek EURO 2020'nintarihleri arasında oynanacak olması üç ev sahibi şehrin hesaplarını bozdu. O tarihler için uzun vadeli imzalananyüzünden başta finale ev sahipliği yapacak olanolmak üzere 3 şehir, UEFA'ya garanti veremedi.veşehirleri de gelecek yıl turnuvaya ev sahipliği yapmak üzere yerel yönetimlerinden izin alamadılar. UEFA, 17 Haziran'da bu 3 şehirdenkararını duyarsa, Başkan Ceferin'in söylediği gibi EURO 2020 yola 9 şehirle devam edebilir. A Milli Takım'ın maçlarını oynayacağı Roma ve Bakü'den ise bugüne kadar UEFA'ya gelen olumsuz bir haber yok.Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı finallerin tek maça düşürülmesi halinde 6 maçın eksilecek olmasına tüm dünyada Devler Ligi'nin yayıncı kuruluşlarının vereceği yanıt, liglerin ekim ayında başlayacak olması nedeniyle sıkışacak takvimde Avrupa Uluslar Ligi'nin geleceği ve UEFA'nın bu turnuvadan elde ettiği gelir... Bütün bu sorular, 17 Haziran'da yapılacak toplantıda yanıtını bulacak.17 Haziran'daki bir diğer gündem maddesi dün'un manşetindeydi. Avrupa'da yurtdışından gelenlere 14 gün karantina uygulaması ağustos ayına kadar sürdüğü takdirdeGündemdeki bir diğer önemli konu ise gelecek sezon Avrupa Kupaları'nda maçlarını seyircili oynayacak takımlarla,Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund deplasmanında seyircili maça çıkan ancak Paris'te boş tribünler önünde oynayan PSG'nin bu konudaki itirazı, gelecek sezonun çözülmesi gereken meselelerinden.Seyircisiz oynayan rövanşta da maçın seyircisiz oynanmasını isterse UEFA ne cevap verecek?