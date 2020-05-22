22 Mayıs 2020, Cuma
BÜLENT TİMURLENK
Londra-Amsterdam-Kopenhag endişesi!

Londra-Amsterdam-Kopenhag endişesi!

22.05.2020, Cuma
12 EV SAHİBİ ŞEHİRDEN 3'Ü ŞU ANDA BELİRSİZ
UEFA'nın toplantı tarihini 17 Haziran'a atması öncelikle liglerini oynatmayı planlayan ancak devlet tarafında onay almamış federasyonlar için takvim kolaylığı olarak algılandı ama Avrupa futbolunun kağıt üzerinde daha büyük bir problemi daha var. O da gelecek Haziran'a ertelenen EURO 2020'de ev sahibi olan 3 şehrin çekilecekleri yönünde UEFA'ya görüş belirtmeleri. 12 şehirde düzenlenecek EURO 2020'nin 11 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında oynanacak olması üç ev sahibi şehrin hesaplarını bozdu. O tarihler için uzun vadeli imzalanan konser, fuar ve organizasyonlar yüzünden başta finale ev sahipliği yapacak olan Londra olmak üzere 3 şehir, UEFA'ya garanti veremedi. Amsterdam ve Kopenhag şehirleri de gelecek yıl turnuvaya ev sahipliği yapmak üzere yerel yönetimlerinden izin alamadılar. UEFA, 17 Haziran'da bu 3 şehirden "çekiliyoruz" kararını duyarsa, Başkan Ceferin'in söylediği gibi EURO 2020 yola 9 şehirle devam edebilir. A Milli Takım'ın maçlarını oynayacağı Roma ve Bakü'den ise bugüne kadar UEFA'ya gelen olumsuz bir haber yok.



YAYIN GELİRLERİ VE AVRUPA ULUSLAR LİGİ
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı finallerin tek maça düşürülmesi halinde 6 maçın eksilecek olmasına tüm dünyada Devler Ligi'nin yayıncı kuruluşlarının vereceği yanıt, liglerin ekim ayında başlayacak olması nedeniyle sıkışacak takvimde Avrupa Uluslar Ligi'nin geleceği ve UEFA'nın bu turnuvadan elde ettiği gelir... Bütün bu sorular, 17 Haziran'da yapılacak toplantıda yanıtını bulacak.

SEYİRCİSİZ OYNAYAN İTİRAZ EDERSE...
17 Haziran'daki bir diğer gündem maddesi dün SABAH Spor'un manşetindeydi. Avrupa'da yurtdışından gelenlere 14 gün karantina uygulaması ağustos ayına kadar sürdüğü takdirde UEFA'nın İstanbul'da Final 8 projesi devreye girecek. Gündemdeki bir diğer önemli konu ise gelecek sezon Avrupa Kupaları'nda maçlarını seyircili oynayacak takımlarla, seyircisiz kararı devam eden ülkeler arasındaki eşitsizlik olacak. Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund deplasmanında seyircili maça çıkan ancak Paris'te boş tribünler önünde oynayan PSG'nin bu konudaki itirazı, gelecek sezonun çözülmesi gereken meselelerinden. Bütün sezon seyircisiz mi oynanacak? Seyircisiz oynayan rövanşta da maçın seyircisiz oynanmasını isterse UEFA ne cevap verecek?
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