Nasıl divan başkanı olunmaz dersleri!

BÜLENT TİMURLENK

Ali Koç'un başkanlık döneminde ezeli rekabette tansiyonun arttığı günler oldu ama Koç, Mustafa Cengiz iki ameliyat olurken hastaneye ilk koşanlardan biriydi.Diğer tarafta Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, kulübünün başkanı 10 saat süren hayati bir beyin ameliyatı geçirirken, ligin oynanmaması gerektiğini söyleyip, play-off oynansın gibifikirlerini paylaştı. Divan Kurulu, G.Saray'da icraat makamı değil ancak Hamamcıoğlu o koltuğu oturduğundan beri kendisinisanıyor. Elbette herkesin ifade özgürlüğü var ama onun sözlerinin haber olması kendisiyle değil ünvanıyla alakalı.Bu görev yönetimin... Hamamcıoğlu ilginç bir karakter,anlamsız yere tavan yapmış, uzun zamandır da Mustafa Cengiz'e karşı söylem ve tavırlarıyla hep haber oldu. Elbette genel kurul üyeleri arasında kendisini seven eski sınıf arkadaşları vardır ama milyonlarca G.Saray taraftarı karşısında nasıl bu kadar antipatik, sevilmeyen ve dışlanan bir Divan Kurulu Başkanı oldu, bunu da aynaya bakıp cevaplaması lazım.BORUSSIA Dortmund'a geleli daha 4 ay olan Haaland'ı İspanyol gazeteleri her gün Real Madrid'e transfer olacak diye manşete taşırken aslında bir gerçeğin de altını çiziyorlar:Son dönemde kaliteli santrfor ihtiyacı Avrupa'nın devlerinde tavan yaptı, herkes yana yakıla golcü arıyor.Vedat'ın oyun tarzı ve yaşı birçok teknik adamın aradığı profil. Napoli de Tottenham da bu tarzda santrfor arıyor. Cengiz Ünder içinvekapışmasıyla 15 milyon Euro rakamına ulaşıldı. Vedat'tan 20 milyon Euro kazanmak için de böyle bir kapışmaya ihtiyacı var F.Bahçe'nin.Nice'in Abdülkadir Ömür için teklifine gelince; İtalyan kulüplerinin başkanları bazı oyuncuları içintanımını yapar. Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun da Abdülkadir için aynı fikre sahip olduğunu düşünüyorum. Abdülkadir'in önünde Avrupa vitrinine çıkacağı iki kulvar var: Kulübüyle Avrupa Kupaları ve A Milli Takım ile gelecek yaz Euro 2020...ROMA'NIN efsane kaptanı Francesco Totti yıllar önce bir röportajında hayatındaki bir eksikten yakınmış ve "demişti. Hayat işte, pandemi günleri Totti'nin parayla satın alınamayacak bu hayalini gerçekleştirmesini sağladı. Milyonlar verseniz, Roma'nın tarihi eserlerini, meydanlarını insan trafiğine kapatamazsınız ama karantina günlerinde eski parke taşlarının arasında çim biten Roma meydanlarında,nde,'nde ve'da eşiyle birlikte özgürce yürüyen ve kimsenin imza-fotoğraf istemediği bir Francesco Totti vardı..