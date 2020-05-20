20 Mayıs 2020, Çarşamba
BÜLENT TİMURLENK
Nasıl divan başkanı olunmaz dersleri!

Nasıl divan başkanı olunmaz dersleri!

20.05.2020, Çarşamba


Ali Koç'un başkanlık döneminde ezeli rekabette tansiyonun arttığı günler oldu ama Koç, Mustafa Cengiz iki ameliyat olurken hastaneye ilk koşanlardan biriydi. Olması gerekeni, kalbinden geçeni yaptı Ali Koç. Diğer tarafta Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, kulübünün başkanı 10 saat süren hayati bir beyin ameliyatı geçirirken, ligin oynanmaması gerektiğini söyleyip, play-off oynansın gibi "Çok değerli" fikirlerini paylaştı. Divan Kurulu, G.Saray'da icraat makamı değil ancak Hamamcıoğlu o koltuğu oturduğundan beri kendisini "Onursal başkan" sanıyor. Elbette herkesin ifade özgürlüğü var ama onun sözlerinin haber olması kendisiyle değil ünvanıyla alakalı. Divan Başkanı olmasa kimse ona mikrofon uzatmaz, uzatıldığında da G.Saray adına alınacak kararlar hakkında görüşleri kulübü bağlamaz. Bu görev yönetimin... Hamamcıoğlu ilginç bir karakter, egosu anlamsız yere tavan yapmış, uzun zamandır da Mustafa Cengiz'e karşı söylem ve tavırlarıyla hep haber oldu. Elbette genel kurul üyeleri arasında kendisini seven eski sınıf arkadaşları vardır ama milyonlarca G.Saray taraftarı karşısında nasıl bu kadar antipatik, sevilmeyen ve dışlanan bir Divan Kurulu Başkanı oldu, bunu da aynaya bakıp cevaplaması lazım.

Vedat ve Abdülkadir'in geleceği nasıl olacak?
BORUSSIA Dortmund'a geleli daha 4 ay olan Haaland'ı İspanyol gazeteleri her gün Real Madrid'e transfer olacak diye manşete taşırken aslında bir gerçeğin de altını çiziyorlar: Real'e kalite santrfor lazım ama Haaland dışında kim var ki? Son dönemde kaliteli santrfor ihtiyacı Avrupa'nın devlerinde tavan yaptı, herkes yana yakıla golcü arıyor. Vedat Muriqi bu seviyede başarılı olur mu, bunu bilemeyiz ama Fenerbahçe'nin geçen sezon önemli bir yatırım yaptığı ortada. Vedat'ın oyun tarzı ve yaşı birçok teknik adamın aradığı profil. Napoli de Tottenham da bu tarzda santrfor arıyor. Cengiz Ünder için Roma ve Manchester City kapışmasıyla 15 milyon Euro rakamına ulaşıldı. Vedat'tan 20 milyon Euro kazanmak için de böyle bir kapışmaya ihtiyacı var F.Bahçe'nin. Vedat'ın menajeri geçen sezon G.Saray-Fenerbahçe arasındaki kapışmadan tecrübeli, iş biraz da onda bitiyor. Nice'in Abdülkadir Ömür için teklifine gelince; İtalyan kulüplerinin başkanları bazı oyuncuları için "Masaya bile oturmam. Pazarlık dışı" tanımını yapar. Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun da Abdülkadir için aynı fikre sahip olduğunu düşünüyorum. Abdülkadir'in önünde Avrupa vitrinine çıkacağı iki kulvar var: Kulübüyle Avrupa Kupaları ve A Milli Takım ile gelecek yaz Euro 2020... Bu iki sahnede assolist olursa, albüm yapalım diyen çok çıkar Avrupa'da..

Totti'nin hayali gerçek oldu
ROMA'NIN efsane kaptanı Francesco Totti yıllar önce bir röportajında hayatındaki bir eksikten yakınmış ve "25 yıldır Roma'nın merkezine inemedim. Gidersem 10 dakikada ortalık karışır" demişti. Hayat işte, pandemi günleri Totti'nin parayla satın alınamayacak bu hayalini gerçekleştirmesini sağladı. Milyonlar verseniz, Roma'nın tarihi eserlerini, meydanlarını insan trafiğine kapatamazsınız ama karantina günlerinde eski parke taşlarının arasında çim biten Roma meydanlarında, Aşk Çeşmesi'nde, İspanyol Merdivenleri'nde ve Kolezyum'da eşiyle birlikte özgürce yürüyen ve kimsenin imza-fotoğraf istemediği bir Francesco Totti vardı..
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