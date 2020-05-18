Manşetleri süsledi

BÜLENT TİMURLENK

211 ülkede naklen yayınlanan Bundesliga, futbol özlemini giderdi ve Avrupa spor medyasının birinci sayfalarında doğal olarak manşetlerdeydi. Herkesin oyundan daha çok merak ettiği, Almanlar'ın stat içi ve dışında uyguladıkları protokollerdi. Gazetelerin iç sayfalarındafotoğraflarla ve grafiklerle belgelendi. Şimdi maçların ardından çıkacak test sonuçları bir tehlikenin olmadığına işaret ederse, diğer ülkeler de devam kararları için yüreklenecekler. İspanyol AS gazetesinin manşeti güzeldi:Marca, boş tribünlere dikkat çekip,diyerek yine Borussia Dortmund'un yıldızını öne çıkardı. İtalyan La Gazzetta dello Sportdedi. Corriere dello Sport iseBizim gibidadönüşü planlıyor. Ancak her ülkede konuşulan; yeterli idman yapılamadığından dolayı bu tarihin iki hafta ötelenip temmuz başına alınacağı…4 Ağustos'ta bitirin kararının Başkan Ceferin tarafından geri çekileceğini tahmin ediyorum. UEFA ısrarladiyor ve kalan haftaların temmuz ayında bitebilmesi mümkün değil. Özellikle İngiliz ve İtalyanların baskısıyla UEFAkararı alırsa ligler temmuz başında başlar.