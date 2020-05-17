BÜLENT TİMURLENK

Şimdi testler önemli

Alman Milli Takım Teknik Direktörü Löw'ün bile tribünlere alınmadığı, önlemlerin istisnasız uygulandığı bir futbol öğleden sonrasını geride bıraktık. Atılan gole temassız sevinmek, boş tribünler, kenarda maskeli insanlar... Bunun adına 'yeni normal' diyorlar. Çok fazla alışmadan bugünleri atlatırsak ne ala! Dün altını çizdiğim üzere maçlardan çıkacak sonuçlardan çok, 90 dakikaların ardından yapılacak testlerde çıkacak sonuçlar önemli. Ümit ediyorum Avrupa'da birçok ülkenin benzer protokollerle devam kararı aldığı ortamda Bundesliga umut veren haberler verir. 2 aylık araya rağmen dün koşu mesafeleri sezon ortalamalarının çok altında kalmadı. Sonuçta 22 futbolcu da birbirlerinin virüs taşımadığından emin sahaya çıktı. İkili mücadelelerden çok kaçınıldığını sanmıyorum. Ben Alman değilim, gidecek bir Almanyam da yok. Bu memleket için çalışır, bu ülke insanı için en iyinin gerçekleşmesini dilerim. İnşallah biz de futbolcusundan malzemecisine kimsenin sağlığının tehlikeye düşmediği bir ortamda futbola kavuşuruz.