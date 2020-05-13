13 Mayıs 2020, Çarşamba
BÜLENT TİMURLENK
75 gün kamp olmaz

75 gün kamp olmaz

13.05.2020, Çarşamba
Almanya hafta sonu, İspanya, İtalya, İngiltere ve biz dahil birçok ülke haziranda futbola dönmeyi hedeflerken herkesin dilinde aynı soru var: Bir futbolcunun testi pozitif çıkarsa ne olacak? Almanların protokolünü şu anda diğer ülkelerden ayıran da bu. Almanya 'Bu oyuncu karantinaya alınır, takım idmanlara devam eder' diyor. Ancak İtalya'da ise bu durumda tüm takımın karantinaya alınacağı kuralı hâlâ değişmedi. Almanya hafta sonunda bütün Avrupa için laboratuvar olacak. 18 Mayıs'ta toplu idmanlara izin çıkan İtalya'da ise 15 günlük kamp ortamında çalışma planlanıyor. Almanlar takımlarını otellerde kampa alıyor. Tek kişilik odalarda kalan futbolculara açık büfe yasak. Sosyal mesafe kuralı, otel içinde maske ile dolaşma, fitness salonunda mesafeli çalışmak gibi birçok kural var. Bir Alman futbolcu şartlar için, "Bu bir sirk ama aynı zamanda gerekli" yorumunu yaptı.

BİR TÜNELDEN GEÇİYORUZ
Peki Avrupa'da tüm kulüpler lig maçlarını oynayacakları ağustosa kadar kampta kalabilirler mi? Sezon başı kampların 15 günden fazla yapılmama sebebi, oyuncuların psikolojik olarak daha uzun bir süreyi kaldıramamaları. 75 günlük süre içinde kadroyu bir arada tutmanın kağıt üzerinde imkânı var ama pratiği mümkün görünmüyor. Avrupa'da da bizde de birçok kulübün uzun süreli kamp yapacak tesis imkânları yok. Federasyonun gündeminde tek bir şehirde oynanma ihtimali yok. Ancak futbolcu, teknik kadro ve çalışanları her idmandan sonra evlerine yolladığınız takdirde izolasyon sağlayabilmek mümkün değil. İspanya ve İtalya'da yapılan 2 bine yakın testte toplam 10 virüs vakasına rastlandı ve bu vakaların hiçbirinde kişilerin bir şikâyeti yoktu. Asemptomatik vakaları test yapmadan belirleyebilmek mümkün olmadığından bu dönemde çok sayıda test yapmaktan başka bir çare yok. Bir tünelden geçildiği kesin. Herkes elindeki fenerle yolunu bulmaya çalışıyor. Mayıs ayının son 10 gününde çift kale maç yapamayan, haziranın ilk haftası başka takımla hazırlık maçı oynayamayan takımlar olursa lig de kaldığı noktadan tescil edilir. İspanya'da da böyle, İtalya'da da bizde de.

OTELDE KAMP
Hafta sonu lige başlayacak Alman takımlarının otellerde girecekleri kampta uyacakları kurallar İspanyol basınında da geniş yer buldu.
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