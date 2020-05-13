75 gün kamp olmaz

BÜLENT TİMURLENK

Almanya hafta sonu, İspanya, İtalya, İngiltere ve biz dahil birçok ülke haziranda futbola dönmeyi hedeflerken herkesin dilinde aynı soru var:Almanların protokolünü şu anda diğer ülkelerden ayıran da bu. Almanyadiyor. Ancak İtalya'da ise bu durumda tüm takımın karantinaya alınacağı kuralı hâlâ değişmedi.18 Mayıs'ta toplu idmanlara izin çıkan İtalya'da ise 15 günlük kamp ortamında çalışma planlanıyor.Tek kişilik odalarda kalan futbolculara açık büfe yasak. Sosyal mesafe kuralı, otel içinde maske ile dolaşma, fitness salonunda mesafeli çalışmak gibi birçok kural var.Peki Avrupa'da tüm kulüpler lig maçlarını oynayacakları ağustosa kadar kampta kalabilirler mi?75 günlük süre içinde kadroyu bir arada tutmanın kağıt üzerinde imkânı var ama pratiği mümkün görünmüyor. Avrupa'da da bizde de birçok kulübün uzun süreli kamp yapacak tesis imkânları yok. Federasyonun gündeminde tek bir şehirde oynanma ihtimali yok. Ancak futbolcu, teknik kadro ve çalışanları her idmandan sonra evlerine yolladığınız takdirde izolasyon sağlayabilmek mümkün değil. İspanya ve İtalya'da yapılan 2 bine yakın testte toplam 10 virüs vakasına rastlandı ve bu vakaların hiçbirinde kişilerin bir şikâyeti yoktu.Bir tünelden geçildiği kesin. Herkes elindeki fenerle yolunu bulmaya çalışıyor. Mayıs ayının son 10 gününde çift kale maç yapamayan, haziranın ilk haftası başka takımla hazırlık maçı oynayamayan takımlar olursa lig de kaldığı noktadanedilir. İspanya'da da böyle, İtalya'da da bizde de.Hafta sonu lige başlayacak Alman takımlarının otellerde girecekleri kampta uyacakları kurallar İspanyol basınında da geniş yer buldu.