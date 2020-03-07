Sivas’ta son 15’te Rus ruleti!

BÜLENT TİMURLENK

Şampiyonluk yarışında uzun serilerden bir kaçının kırılacağı 90 dakika var önümüzde.Ligin ilk yarısından farklı olarak rakip yarı alanda set oyunu oynamaktansa oyunu geride kuran ve hızlı adamlarıyla kontratak arayan G.Saray,Yüzde 34 topla oynayıp F.Bahçe'ye 3 gol atan Sivasspor, sahasındaki Rizespor ve Başakşehir, deplasmandaki Antep maçlarında 7 puan kaybederkenSon 3 deplasmanını kazanan G.Saray'da Seri'nin, Lemina'nın yokluğundaki kritik rolü ve cezası bitenİki takım da 15-30 dakikalar arası çok gol atarken son 15 dakikaya dikkat...Oynadığı her lig maçında golü bulan Sivasspor, evinde öne geçtiği 9 maçı da kazandı.Zirve yarışında iki tarafın da hedefi elbette galibiyet ama olası bir gollü beraberlik de yarışta iki tarafı da üzmez.Trabzonspor bu sezon deplasmanda tek mağlubiyetini Madrid'deki Getafe maçı sonrasında Sivas'ta almıştı.Elbette ki kupa yarı finalinin yorgunluğu olacak.Frikiklerde 6 golle ligin en fazla gol atan takımı olan ve son 4 golün üçünü bu yolla bulan ev sahibi karşısında Fırtına'nın kozu son 4 deplasmanda 3 gol, 2 asist ile oynayan Nwakaeme ve dış sahada 8 golle oynayan Sörloth olacak.Obi Mikel de ceza sonrasında orta alanı teslim alacak.Trabzon'un hedefi elbette 3 puanı cebine koyup ayaklarını uzatıp Sivas-G.Saray maçından bir beraberlik çıkmasını beklemek olacak.Teknik adam değiştiğindeDeğişti derken F.Bahçe'nin Denizli maçında teknik direktörünün kim olacağı belli değil, ama kadroyu ve taktiği kimin belirleyeceği belli. Bu işi kaptanüstlenecek. Türk futbolunda bir teknik adam senede 2-3 takım çalıştırabildiğinden ligin ilk yarısında Kayserispor'da F.Bahçe'yi deviren Bülent Uygun, şimdi Denizlispor ile 3 puanı hedefliyor. Ancak Kadıköy'de 19 maçın 17'sini kaybeden Denizlispor'un, kupada Trabzon karşısında eksik, hocasız ve moralsizken tur umuduyla İstanbul'a dönen veF.Bahçe, bu sezon Süper Lig'e yükselen takımlarla oynadığı 4 maçı kazandı ve 14 gol attı.Hatayspor ile kupada Başakşehir'e 4 gol atmış İlhan Palut,İki sezondur 15 ve 14 asist yapan, bu sezon da 9 asisti bulunan Edin Visca önderliğindeki lider Başakşehir, Sporting ve Gaziantep maçlarından alnının akıyla çıktı.dizilişindeöndeki varlığı rakip için büyük tehdit oluştururken orta sahası güçlü takımlar karşısında Mahmut ve İrfan Can ikilisi zorluk yaşıyor.Yeni stadyumda, sıkı taraftar desteğiyle Göztepe son 2 sezonda evinde kaybettiği Başakşehir karşısında şansını sonuna kadar zorlayacak. Göztepe'nin 3 puan için yinebir Beto'ya ihtiyacı var.