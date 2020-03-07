Sivas’ta son 15’te Rus ruleti!

Şampiyonluk yarışında uzun serilerden bir kaçının kırılacağı 90 dakika var önümüzde. 8 maçtır arka arkaya kazanan G.Saray... Karşısında ev sahibi Sivasspor'un iç sahada yenilgisi yok ve kalesinde gördüğü gol sayısı sadece 7.
Ligin ilk yarısından farklı olarak rakip yarı alanda set oyunu oynamaktansa oyunu geride kuran ve hızlı adamlarıyla kontratak arayan G.Saray, Kadıköy'de iş yapan bu oyun planıyla Sivas'a ters gelecek.
Yüzde 34 topla oynayıp F.Bahçe'ye 3 gol atan Sivasspor, sahasındaki Rizespor ve Başakşehir, deplasmandaki Antep maçlarında 7 puan kaybederken rakibin hızlı hücumlarına kurban gitmiş ve kapalı savunmaları açmakta zorlanmıştı.
Son 3 deplasmanını kazanan G.Saray'da Seri'nin, Lemina'nın yokluğundaki kritik rolü ve cezası biten Belhanda'nın F.Bahçe derbisinde oynadığı oyunun bir tekrarını göstermesi halinde Çalımbay'ın takımı çok zorlanacak.
İki takım da 15-30 dakikalar arası çok gol atarken son 15 dakikaya dikkat... Sivas bu dilimde çok atarken, G.Saray da çok yiyor.
Oynadığı her lig maçında golü bulan Sivasspor, evinde öne geçtiği 9 maçı da kazandı. Deplasmanda geriye düşen Terim'in takımı ise 6 maçta 11 puan kayıp yaptı.
Zirve yarışında iki tarafın da hedefi elbette galibiyet ama olası bir gollü beraberlik de yarışta iki tarafı da üzmez. Nwakaeme&Sörloth A.Ş.
Trabzonspor bu sezon deplasmanda tek mağlubiyetini Madrid'deki Getafe maçı sonrasında Sivas'ta almıştı. 8 haftadır yenilgileri yok ve geçen hafta Rize maçının ikinci 45 dakikasında Nwakaeme'nin assolistliğe soyunduğu şov bu hafta için en büyük kozları.
Elbette ki kupa yarı finalinin yorgunluğu olacak. Gaziantep geçen hafta 120 dakika Avrupa oynamış Başakşehir karşısında dağıldı gitti.
Frikiklerde 6 golle ligin en fazla gol atan takımı olan ve son 4 golün üçünü bu yolla bulan ev sahibi karşısında Fırtına'nın kozu son 4 deplasmanda 3 gol, 2 asist ile oynayan Nwakaeme ve dış sahada 8 golle oynayan Sörloth olacak. Abdülkadir Ömür'ün dönüşü, sallanan sağ kanat için büyük artı.
Obi Mikel de ceza sonrasında orta alanı teslim alacak. Onun varlığı Sosa'nın forvet arkasında rahat kalmasını sağlıyor.
Trabzon'un hedefi elbette 3 puanı cebine koyup ayaklarını uzatıp Sivas-G.Saray maçından bir beraberlik çıkmasını beklemek olacak. Bülent Uygun ile farklı rövanş!
Teknik adam değiştiğinde futbolcular hedefte artık sadece kendileri kaldığından bir reaksiyon gösterirler ve göstermek zorundalar.
Değişti derken F.Bahçe'nin Denizli maçında teknik direktörünün kim olacağı belli değil, ama kadroyu ve taktiği kimin belirleyeceği belli. Bu işi kaptan Emre Belözoğlu
üstlenecek. Türk futbolunda bir teknik adam senede 2-3 takım çalıştırabildiğinden ligin ilk yarısında Kayserispor'da F.Bahçe'yi deviren Bülent Uygun, şimdi Denizlispor ile 3 puanı hedefliyor. Ancak Kadıköy'de 19 maçın 17'sini kaybeden Denizlispor'un, kupada Trabzon karşısında eksik, hocasız ve moralsizken tur umuduyla İstanbul'a dönen ve 5 maçlık kazanamama serisine son vermek isteyen F.Bahçe karşısında şansı olduğuna inanmıyorum.
F.Bahçe, bu sezon Süper Lig'e yükselen takımlarla oynadığı 4 maçı kazandı ve 14 gol attı. 5. randevuda da bu seriyi sürdürüp en azından kalan haftalara şampiyonluk olmasa bile Avrupa bileti hedefiyle girer. Palut-Buruk düellosu
Hatayspor ile kupada Başakşehir'e 4 gol atmış İlhan Palut, şimdi Göztepe ile geçen hafta Kayseri'de kaybettiklerini telafi etmenin peşinde.
İki sezondur 15 ve 14 asist yapan, bu sezon da 9 asisti bulunan Edin Visca önderliğindeki lider Başakşehir, Sporting ve Gaziantep maçlarından alnının akıyla çıktı. Okan Buruk'un 4-2-2-2
dizilişinde Crivelli ve Demba Ba'nın
öndeki varlığı rakip için büyük tehdit oluştururken orta sahası güçlü takımlar karşısında Mahmut ve İrfan Can ikilisi zorluk yaşıyor. İlhan Palut'un bunu iyi analiz edeceğini düşünüyorum.
Yeni stadyumda, sıkı taraftar desteğiyle Göztepe son 2 sezonda evinde kaybettiği Başakşehir karşısında şansını sonuna kadar zorlayacak. Göztepe'nin 3 puan için yine 'çılgın'
bir Beto'ya ihtiyacı var.