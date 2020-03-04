BÜLENT TİMURLENK

Trabzon ‘yeter’ deyince Fenerbahçe umutlandı!

1- LİGDEKİ iki randevuda bize izlettikleri futbol Süper Lig'in kalitesinin çok üzerindeydi ve elbette kupa yarı final ilk maçında da taraftarlar benzer bir beklenti içindeydi. İki lig maçında Trabzonspor- Fenerbahçe toplam 71 hücum gerçekleştirdiler. Dün bu rakam 20'nin altında kaldı. Bunun elbette belirli sebepleri var.

2- TRABZONSPOR kağıt üzerinde elbette iki kupayı da hedefliyor ama kabul edelim lig şampiyonluğu yolunda dün Fenerbahçe karşısında 3 puanlık bir maçın havasında oynamadılar. Bunda yoğun fikstürün de payı var. Ekuban ve Nwakaeme'nin sakatlıktan dönmesi, Sosa'nın yaşı gereği bu kadar yükü kaldıramaması ve Sörloth'un rotasyona girebileceği bir alternatifinin olmaması.

3- VEDA ettiği hocasıyla maça çıkan Fenerbahçe ilk kez Isla-Falette-Jailson- Deniz defans dörtlüsü ile sahaya çıkarken, Falette'in sakatlığı taşları yerinden oynattı. Gustavo yokken G.Saray derbisinde çektikleri sıkıntı ortadaydı, Brezilyalıyı stopere çekmek zorunda kaldılar.

4- YANAL'IN belki de sonunu hazırlayan sol kanatta Tolga tercihi ise bu sakatlık sonrasında bir taş daha oynattı. Tolga oyuna giren Tolgay ile orta sahayı ikiledi, Kruse sol kanada kaydı ve F.Bahçe 4-2-3-1'e döndü.

5- İKI F.Bahçe ve Beşiktaş derbisinin Trabzonspor adına kahramanı Uğurcan'dı. Trabzonspor, yarı finalde rakip Fenerbahçe iken bile kupadaki Erce tercihinden vazgeçmedi. Bu ilkeli karara saygı duymak lazım. Bir örnek vereyim; 2014-15 sezonunda Barcelona kalesinde Bravo vardı. Tek bir lig maçı bile oynamayan Stegen, Şampiyonlar Ligi ve kupa maçlarında forma giyip iki kupa birden kazandı. Bu yüzden yakın bir gelecekte Uğurcan'a astronomik bir teklif geldiğinde Erce de kendisine güvenen bir teknik kadro ve yönetimle kaleye geçtiğine inanacak.

6-RİZESPOR maçında olduğu gibi ilk yarıdaki silik futbolun ardından Trabzonspor soyunma odasında elbette konuşulan final yolunu 2. maça bırakmayacak bir skor alabilmek için tempolu başlamaktı. Öyle de yaptılar... Gustavo ve Jailson'un zincirleme hatasında Sörloth affetmedi. Golden sonraki 20 dakika Trabzonspor adına coşkulu oyundu. 2. golde sol bek Novak'ın ceza sahası yayından içeri sızdığında kendisini takip eden bir tek F.Bahçeli yoktu.

7- F.BAHÇE'DE Sadık sezonu kapattı, Zanka gönderildi, Serdar sakattı, dün de Falette sakatlandı. Defans göbeğinde iki 6 numara Jailson ve Gustavo maçı bitirdi. Ve daha Mart ayındayız. F.Bahçe'nin elinde iki stoper var ama takımın ağabey sayısı üç! Volkan Ballı ağabey, Emre Belözoğlu ağabey, Volkan Demirel ağabey...

8- TRABZONSPOR 2-0'lık skoru yeterli bulup F.Bahçe Zajc ve Ferdi hamlelerini yapınca oyunun momentumu Yanal'ın ekibine kaydı. Baskıdan Vedat ile çıkardıkları gol elbette ki bu kadar eksik, teknik direktörü yolcu ederken ve şampiyonluk yarışında ağır yaralıyken bir golden fazla anlam taşıyor.

9- YARI finalin rövanşı 49 gün sonra. Futbolda böylesine uzun bir süre sonrasına tahmin yapabilmek zor değil gereksiz... Nisan ayının 3. haftasında iki tarafın da eksikleri nelerdir, ligdeki pozisyonu ne olacak ve hangi kafa ile ve F.Bahçe hangi teknik adam ile sahada olacak bilmiyoruz. Ama 2-1'lik skor Kadıköy'e taraftarı getirecek.

10- ABDÜLKADİR Ömür'ün dönmesi sadece Trabzon adına değil Euro 2020 öncesinde Milli Takım için de iyi haber. Çimşir'in takımında Yusuf Sarı ve Guilherme isteneni veremedi. Abdülkadir'in dönüşü ellerini rahatlatacak