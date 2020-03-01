BÜLENT TİMURLENK

Ciddiyet gelince kazandılar

Maçın ilk yarısında Trabzonspor'daki aksamaların nedeni neydi?

Başakşehir'e kaybettiğinde İsmail Kartal tezahüratları ile soyunma odasına giden Rize karşısında Trabzonspor, ilk yarıda belki de bu sezonun en etkisiz oyununu ortaya koydu. İlk sebep elbette ki Pereira ve Nwakaeme'nin yokluğunda kanatların çalışmaması, Guilherme ve Ekuban'ın verimsizliği ile Sörloth'a top gitmemesiydi. Tempoyu yükseltmeden biraz da 3 gün sonraki F.Bahçe maçını düşünüp kazanacaklarını düşündüler; ama Rize'nin golü, ikinci yarıda oyun ciddiyetini geri getirdi. Nwakaeme bir gol atıp, iki asit yapıp bir de penaltıyla – kesinlikle maçın yıldızıydı. Sosa ise yine bir asist ve penaltı vuruşu ile tabelayı bu kez Sörloth'un sırtından alırken Trabzonspor, zirve yarışında kağıt üzerindeki kolay bir maçı zor da olsa kazandı. Kupa, ertelenen Malatya maçı ve lig fikstürüne baktığımızda, Hüseyin Çimşir'in elindeki kadroda yedek kulübesindeki oyunculara da güvenmesi gerektiği ortada. Trabzon'un yoğun bir fikstürü var, her maçı ideal 11 ile oynarsanız bir yerde nefesiniz tükenir.