Başkent’te mutlak favori Fenerbahçe

BÜLENT TİMURLENK

Başakşehir'e 29, Trabzonspor'a 20 ve Alanyaspor'a karşı 15 hücum girişiminden toplam 4 gol çıkarabilen F.Bahçe, yaşadığı 5 puan kaybının ardından şimdi ligin en az gol atan ikinci takımına konuk oluyor. Son 15 maçının sadece birini, o da geçen hafta Malatyaspor'u yenerek kazanan A.Gücü, 28 net gol pozisyonu ile ligde son sırada. F.Bahçe ise 74 net gol pozisyonu ile ilk sırada. Bu iki rakam bize çok şeyi anlatır ama her şeyi anlatıyor mu? Trabzonspor- Sivas'ın ve Başakşehir-Beşiktaş'ın oynadığı haftada derbi öncesinde F.Bahçe kağıt üzerinde kolay bir deplasmana çıkıyor. Hasan Ali'nin dönüşü, Rodrigues'in sakatlığı sonrasında Dirar'ın sağ açığı teslim alması büyük ihtimal. Onun da gol katkısının az olduğunu düşünürsek F.Bahçe yine 16 golünü atan Kruse (4) ve Vedat'ın (12) ayağına ve kafasına bakacak. Ligin en fazla kafa golü yiyen takımı, karşısında kaleye en fazla isabetli kafa şutu gönderen ikinci takımı F.Bahçe'yi bulacak. Mustafa Reşit Akçay, nevi şahsına münhasır bir insan. F.Bahçe karşısında da Ankaragücü'nün en büyük kozu ama bu kadro son 3 haftada iyi futbol oynamasına rağmen 5 puan kayıp yaşayan Fenerbahçe karşısında tutunabilir mi? Sorunun yine kağıt üzerindeki cevabı 'hayır'.

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Trabzon'da poyraz Sivas'ta lodos var!



Zirvede Sivasspor, baskıyı mı kaldıramadı yoksa sakat oyuncular yüzünden Rıza Çalımbay'ın eli kolu mu bağlandı? G.Antep deplasmanı ve geçen hafta Başakşehir karşısında kontratağı iyi oynayan takımlara karşı Sivas'ın yaşadığı zafiyeti fazlasıyla gördük. Kupaya da veda eden Sivas, moralsiz gideceği Trabzon'da yüksekten uçan bir Trabzon bulacak karşısında. Ligin ilk yarısında Getafe deplasmanı dönüşünde yorgun Trabzon, Sivas'ta mağlup olmuştu. Şimdi şartlar değişik. Gol krallığının zirvesindeki Sörloth'un oynayacak olması moralleri yükseltti. Ayrıca Trabzonspor'un gol yollarında evinde Nwakaeme ve yeni transfer Guilherme olmak üzere çok iyi hücum silahları var. Trabzon, 29 golle iç sahada en fazla gol atan takım. Sivas ise deplasmanda 19 golle ligin en iyisi. Bu bize bol gollü bir maç vadediyor. Ara transferde gelip takıma katkı veren Yasin Öztekin'in Trabzon deplasmanlarında farklı formalarla 4 golü var. Trabzon kazanırsa 9 yıl önce yakaladığı 6 maçlık galibiyet serisini egale edecek. Ev sahibinin arkasında poyraz eserken son 3 maçında 7 puan kaybeden Sivas, lodos yemiş gibi.

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Onyekuru için ilk 11 zamanı geldi



G.Saray'ın Alanya'ya elenirken oynadığı iyi futbol, Almadovar'ın son filminin ismini hatırlatıyor: 'Acı ve zafer!' Kolay bir seriden 5 galibiyetle 'Yarışta ben varım' demek kadar, Alanya karşısında oynanan iyi futbolla da önündeki zorlu seriye ışık tutan Fatih Terim'in takımı, rakiplerin birbirleriyle oynadığı haftada derbi öncesinde elbette ki büyük favori. Mariano yok, sağ beki Linnes teslim alır. Ömer'in sol beke çekilip Onyekuru'nun artık ilk 11 başlama vakti geldi. Adem, formanın hakkını verirken, Falcao'nun derbi öncesinde ikinci yarı kendini test etmesi de muhtemel. Sergen Yalçın ile Beşiktaş deplasmanında kazandıktan sonra 5 maçtır galibiyet hasreti çeken Malatya, hem ara transferde kaybettiği oyuncular hem de teknik adam değişikliği ile yönetim zafiyetinin futbolda ne kadar önemli olduğunu ortaya serdi. Son 5 maçında 17 gol atan ve sadece 2 gol yiyen G.Saray, yeni Malatyaspor'u konuk ettiği 2 maçı da (2-0, 3-0) gol yemeden kazanmıştı. Alanya maçındaki oyun iştahını gören taraftar artık bundan daha azına ikna olmaz. Kadıköy deplasmanı öncesinde G.Saray, bol gollü bir üç puanın peşinde.