BÜLENT TİMURLENK

Ustalarla 4 dakikada iş bitti

Bir ev sahibi takım için iki oyun tipi var... Birincisi taraftarını arkasına alıp sağlı sollu set oyunlarla rakibi arkasına alıp hataya boğup erken gol bulmak, ikincisi ise çilingirlerin maharetine bırakmak. Dün Trabzonspor, ilk 20 dakikada birinci modeli denedi. Gol çıkmadı ama ardından 4 dakika içinde 3 gol buldu. Maestro Sosa kilidi açan isimdi, kapıyı araladı. O aralıktan önce Sörloth girdi ardından Nwakaeme tabelayı 3'e getirdi. Kasımpaşa için maç orada bitti. Ama ikinci yarıyı 10 kişi oynamaları farkın ikiye katlanmasına sebep oldu. Hüseyin Çimşir zor bir göreve soyundu. Ndiaye transferi Trabzonspor orta sahasına beklenen enerjiyi getirdi. Yusuf yerine Ekuban'ı kullanan Çimşir, önceki gün Başakşehir'in Malatya'yı sürklase ettiği oyunun bir benzerini kendi öğrencileri ile Kasımpaşa karşısında uyguladı. Unutmayalım bu takım iki sene önce sahasında Kasımpaşa'dan 6 gol yemişti. Dün belki de o tabelanın hesabını kestiler. Sakatlık yüzünden Sturridge yine ortalarda yoktu. Dün ilk yarı bittiğinde yokluğunu da kimse sorgulamadı elbette ama hat-trick yapan Sörloth'un da arada bir dinlenip, nefes almaya ihtiyacı var. Yeni hocayla bu galibiyet yarışta vidaları sıkmak demektir.