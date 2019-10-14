BÜLENT TİMURLENK

Alman motorlu Fransız takımı...

Haziran ayında Türkiye'ye geldiklerinde karşımızda bizimle oynadıkları 4 maçı da kazanmış, son Dünya Kupası sahibi apoletli yıldızlar topluluğu bir Fransa vardı. Futbolda bazen yıldızlar gökten inmezler. O gün üstün bir oyunla devirdiğimiz Deschamps'ın ekibi, son 25 maçında iki mağlubiyet aldı. Kasım 2018'de Hollanda'ya 2-0 kaybettikleri maçtan sonra Konya'da mağlubiyetle tanışan Fransa, şimdi EURO 2020 yolunda bu akşam kazanmak için birden fazla nedene sahip:

1- Türkiye'yi devirip son iki maçı formaliteye çevirmek ve kulüp bazında lig-Şampiyonlar Ligi maratonunda koşturacak ideal 11'in kafasını rahatlatmak...

2- Haziran ayında kaybettikleri maçın ardından "Tatile çıkmışlardı" diyen kendi medyalarına rövanşı alıp cevap vermek..

3- İzlanda deplasmanında tek golle kazanmış olmalarına rağmen tat vermeyen futbol nedeniyle artan eleştirilerin önünü kesmek.

4- Fransız Futbol Federasyonu'nun kontratını uzatma teklifi yaptığı teknik direktör Deschamps'ın bu imza törenine EURO 2020 biletiyle gitmek istemesi...



3 KİLİT İSİM SAKAT

Stade de France'ta son 7 maçını da kazanarak kendi rekorunu geliştiren Fransa'da 3 kilit isim sakat. Kalede Lloris, orta sahada Kante ve forvet hattında Mbappe... Kalede Marsilya'dan Mandanda olacak. Fransızların ona çok güvendiğini söyleyemem. Sağ bekte Pavard'ın forması garanti. Defans göbeğinde ise Barcelona-Real Madrid düeti var; Varane ve Lenglet forma giyecek. İzlanda maçında sol bekte Digne forma giydi. Bayern Münih'in tam hazır olmadığı gerekçesiyle Lucas Hernandez'in oynatılmaması yönündeki baskısı sonuç verdi ama Deschamps bu akşam iki bekini de Alman devinden seçebilir... Tolisso ve Coman ile birlikte 4 Bayern Münihli, Fransa'da şasinin altında Alman motoru var dedirtiyor. Orta sahada top ayağına yakışan oyuncuları var. Yine bir Bayern Münihli Tolisso ve Merih'in Juventus'tan takım arkadaşı Matuidi. Fransızlar, İzlanda'da 3. isim olarak Sissoko'yu kullandılar ve Matuidi'yi sol içe kaydırıp 4-2-3-1 ile Griezmann'ı Giroud'nun arkasında ikinci forvet olarak oynattılar. Deschamps orta saha ikilisini Tolisso-Matuidi ikilisiyle kurup sol kanatta Lemar'a forma verebilir. Forvet hattında ise sağ kanatta Coman, Giroud ve Griezmann yer alacak...



HÜCUM PLANLARI NE?

Fransızların hücum planı nedir peki? İki beki de hücuma büyük katkı veren Deschamps'ın takımı, özellikle sağ kanattan Umut Meraş'ı zorlayacak. Griezmann'ın gezgin oyunu da stoperlerin dengesini bozmaya yönelik olacak. Orta sahada kestikleri rakip atakları büyük bir hızla kendi hücumlarına çevirme özelliğine sahip Fransa'nın Mbappe'nin yokluğunda kanat ortaları ve ikiye birlerle topu buluşturacakları isim ise santrforları Giroud... Çok önemli eksiklerimiz var. Konya'da Fransa'yı devirirken orta sahada Mahmut- Dorukhan-İrfan Can üçlüsünün nefis oyunu ve Cengiz'in kanatta kalitesi vardı. Şimdi Emre'siz çıkacağımız 90 dakikada 4-5-1 dizilişinde orta saha kalabalığının performansı bizim için belirleyici... Biz Euro 2020'ye gideceğiz. Bir yıl içinde en son 1982'de Polonya'ya iki kez mağlup olan Fransa'ya rövanşı vermeyecek yürek dolu bir oyunu inşallah oynarız. Tabela ise bazen futbol şansı gerektirir.