BÜLENT TİMURLENK

Gölgeden çık Yanal!

Şampiyonluk yarışında ezeli rakibiniz ile deplasmanda oynadığınız derbide sahaya çıkan 11'inizin bir hafta sonra Kadıköy'de değişmemesi için iki neden vardır. Bir, yenilmediğiniz için o futbolculara teşekkür ediyorsunuzdur, iki bu 11, ideal 11'inizdir. Fenerbahçe'nin 4 mevkide joker oyuncu oynattığı 11 elbette ki ideal 11'i değil. Dün kanatlarda iki 6 numarayla, kapanan Antalya savunmasını aşabilmek için yapılan orta sayısı 40'ı aşmışken Ersun Yanal'ın bir matkaba ihtiyacı vardı. Kanatlarda adam eksilten, hızlı ve sıfıra inebilen... Garry ve Moses yokken Ferdi'yi hiç düşünmemek, Deniz'i geçen hafta derbide sonradan oyuna alıp, 90 dakikada bitmeden çıkardıktan sonra dün ikinci yarıda kurtarıcı olarak sahaya sürmek...

Türkiye'de ciddi bir teknik adam sorunu var. Fenerbahçe'de dün 3 stoper yedek kulübesinde oturuyordu. Geçen sezon da Başakşehir ligin son bölümünde 3 uzun santrforunu kenarda tutup, iki 1.70'lik forvetle gol arıyordu. Rakibe göre taktik var bu oyunda. Konfeksiyon giyinmeyecek, her maça göre takım elbise dikeceksiniz. Fenerbahçe dün eldeki 4 stoperden bir üçlü savunma yaratıp, Isla ve Dirar kanatlarda, Kruse ve Vedat çift santrfor bir diziliş tercih edebilirdi. Oyun iki adamın üzerine yüklü. Belindeki ağrılarıyla oynayan 39 yaşındaki Emre kısa atacak, uzun atacak, her şeyi yapacak. Kruse de topu Vedat'a aktarırsa... Dün Vedat kanada top almaya çıktığında dakika 16, Kruse ile ceza sahası içinde paslaştığında dakika 45'ti...

Antalya elindeki kadroyla akıllı futbol oynadı. Altay ve Vedat'ın olağanüstü çabası olmasa 60'da 2-0'ı bulmuşlardı. 25 hücum girişiminden Boffin'i zorlayan pozisyon var mı? Ersun Yanal, camianın büyük coşkusunun gölgesinden çıkıp bu mağlubiyetin analizini yapmalı...