Stuani marka santrafor olmayınca

BÜLENT TİMURLENK

Hafta sonunda Real Madrid, Girona'yı 6-3 mağlup ederken Katalonya bölgesinin Barcelona ve Espanyol'un ardından bu sezon lige yükselen takımı Girona'da Stuani iki kafa golü attı ve La Liga'da gol sayısını 17'ye yükseltti. Uruguaylı santrfor denildiğinde bugünlerde elbette hepimizin aklına Luis Suarez ve Edinson Cavani gelir. Ortalama oyuncu ücretinin 750 bin Euro olduğu Girona'ya bu sezon gelen Stuani 31 yaşında. Espanyol'da 750 bin Euro kazanırken iki katını cebine koyabilmek için İngiltere'de Championship'de forma giymeyi kabul etmişti. Onunla birlikte Middlesbrough'da kiralık olarak forma giyen Alvaro Negredo, Valencia'ya döndüğünde Finansal Fair Play raporları oyuncunun satılmasını gerektirdi. Beşiktaş 32 yaşındaki Negredo için 2.5 milyon Euro bonservis ödedi ve ilk iki sezonu için yıllık 4 milyon 350 bin Euro garanti ücret ödeyeceğini KAP'a bildirdi. Negredo'dan bir yaş ufak Stuani, La Liga'da bir milyon Euro kazanırken, Negredo 4 katından fazlasını kazanıyor. Girona'dan çok daha kaliteli kadronun içinde Negredo 37 maçta 13 gol atarken, Stuani 24 maçta 17 kez fileleri havalandırdı. "Beşiktaş neden Stuani'yi almadı" demiyorum ama soruyorum: Stuani gibiler neden bizim kulüplerimizin aklına gelmez ve neden Negredo'ya 2019-2020 sezonunda 35 yaşındayken yılda 4 milyon Euro garanti para ödeneceği taahhüt edilir?

Fernando Muslera İtalya'ya döner mi?

Fernando Muslera, Taffarel ve Mondragon'un ardından kaleci kabusu yaşayan Galatasaray için 2011 yılında bulunmaz hint kumaşıydı. Dün La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda İstanbul'u eşsiz bir şehir olarak nitelendiren, Galatasaray'da da çok mutlu olduğunu ifade eden Muslera "Bir gün İtalya'ya dönmek isterim" derken bir gerçeğin de altını "rakam vermeden' çiziyor. 2021'e kadar uzatılan kontratında Muslera'nın alacağı para 3 milyon 575 bin Euro ve her kazanılan puan için de 5 bin Euro alıyor. Kazandığı bu parayı sonuna kadar hak ettiğini söylemek lazım ama 4 yıl forma giydiği Serie A'daki gerçekleri de unutmamak lazım. Muslera Lazio'ya geldiğinde 500 bin Euro'ya anlaşma sağlamış bir genç kaleciydi. Galatasaray, 2011 Copa America'yı kazanan Uruguay'ın kalecisi Muslera'nın transferini turnuva öncesinde bitirmeseydi, bugün sadece Galatasaraylıların değil tüm Türkiye'nin takdirini kazanan Muslera büyük ihtimalle Süper Lig'de forma giyemeyecekti. Muslera'nın eski takımı Lazio'da bu sezon en fazla para kazanan oyuncu 2.5 milyon Euro ile Leiva. Muslera'dan fazla kazanan ise sadece iki kaleci var: Efsane Gigi Buffon ve Milan'daki genç yetenek Donnarruma.

Alex ve Tudor neden İstanbul'a geldiler!..

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Alex niye Türkiye'ye geldi? Igor Tudor, G.Saray liderken neden İstanbul'a gelip televizyon programına katıldı? Son dönemde akıl tutulması yaşadığımız kesin. Alex, F.Bahçe'nin heykeli dikilmiş efsane futbolcusu, uzun zamandır da İstanbul'a gelmeyen Brezilyalının bir derbinin haftasında gelmesi kadar doğal ne olabilir? Koskoca F.Bahçe, Alex kitabı için imza günü düzenleyince mi karışır? İstedikleri zaman gelir, hasret giderirler. Tudor da gelip "Sneijder en yetenekli adamımdı. Yönetim onu sattı" derken hiç de fena yapmadı ve bir gerçeği hatırlattı bize aslında: "Sneijder'i Tudor istemiyor" diye Hollandalıyı gönderen Dursun Özbek, Belhanda'ya neden 8 milyon Euro saçtı!..

G.Saray, Barça ve Real'i solladı

Kulüplerde teknik adam ve futbolcuların yıllık kazançları sürekli konuşulsa da bütçede çalışan profesyonellerin maliyeti de her zaman tartışmaya açıktır. Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi, profesyonel kadroda revizyona giderken bir rakama ulaştım. Sarı-kırmızılı kulüpte çalışan sayısı 650. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da durum farklı değildir. Gelin bir karşılaştırma yapalım. İspanya'da yapılan son araştırmanın sonuçlarına göre Real Madrid'de çalışan sayısı 477. Barcelona'da 379 personele maaş ödenirken, A. Madrid'de 371, Valencia'da 200 çalışan var. Pazarlama ağı ve bir milyar Euro'ya koşan bütçeleri yöneten finans tecrübesi için Real 379 çalışanla yetiniyorsa bizde bir yanlış var demektir