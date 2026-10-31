G.Saray’ın hücum gücü korkunç!

G.Saray güle oynaya, yürüyerek, potansiyel zor bir maçı çok rahat kazandı. Üstelik Stuttgart öncesi yorulmadı, sakatlanmadı. Skoru aldıktan sonra da birçok önemli oyuncusunu dinlendirme fırsatı buldu. Şurası muhakkak ki Türkiye Ligi'nin atak oyuncular bakımından en güçlü, en çeşitli takımı G.Saray. Duran topu Sara ortalıyor, Osimhen kafayı vurup golü yapıyor. Sara araya oynuyor, Batrakov golü yapıyor. Batrakov araya oynuyor hepsi pozisyona girebiliyor. Yunus vuruyor, 25 metreden harika bir gol atabiliyor. Durum böyle olunca da diğer rakiplerle kıyasladığımızda hücum gücü korkunç yüksek bir takım ortaya çıkıyor. Buna mukabil G.Saray'ın en büyük zaafı rakibine çok rahat pozisyon vermesi. Mesela ilk yarıda Konyaspor, o bitik Konyaspor, Sallai'nin tarafından sürekli geldi. Pozisyonlar üretti, direkten dönen, çizgiden çıkan topları oldu. Aslında ilk yarıda baktığımızda Konyaspor'un pozisyonları G.Saray'a kıyasla daha net ama ikinci yarı ev sahibi takım bitti, dağıldı. Dün gece bir kez daha gösterdi ki G.Saray'ın lig için çok önemli bir kadrosu var ve belki de şampiyonluğun en önemli favorisi. Gelelim hakeme... Aslında hakeme gerek olmayan bir maç. Oyun genelinde de iyi ama Leao'ya yapılan, tribünden, uzaydan, civar apartmanlardan görülecek penaltıyı VAR yardımı ile vermesi normal durum değil.