İrfan Can ve Oğuz kurtardı

Skor, maçı seyretmeyenleri çok fena yanıltır. Kolay değil, Rize deplasmanları hep zor olmuştur, çok net üç gollü bir galibiyet ama maça baktığımızda tablo asla öyle değil. F.Bahçe asla iyi oynamadı ve 75-80 dakika F.Bahçe diye bir takım 1-0 önde olmasına rağmen sahada yoktu. Rizespor ile F.Bahçe'nin en önemli farkı, hücum oyuncularının becerisi. Rizespor çok yakaladı, atamadı ama son bölümde İrfan Can ve Oğuz oyuna girip zor maçı hem de çok zor maçı bitiriverdiler. F.Bahçe maça neredeyse golle başladı. Asensio vurdu, top Rize defansına çarpıp şansın yardımıyla da gol oldu. İşte bu dakikadan sonra F.Bahçe hiçbir şey yapmadı, yapamadı. İleride top tutamadı, inanılmaz top kayıpları yaptılar, Kerem neredeyse tüm maç Rizesporlu bir oyuncu gibi oynayıp abuk subuk işler yaptı. Hele hele son 15 dakikada Rizespor öyle bir gol kaçırdı ki atsa, F.Bahçe maçı asla kazanamazdı. Tüm F.Bahçe camiası, 'Yersek çıkartamayız, galiba da yiyeceğiz' derken önce İrfan Can, ardından da Oğuz'un mükemmel vuruşları, çok zor maçı, F.Bahçe'nin çok kötü oynadığı bir müsabakayı kurtarıverdi.

Hakem açısından maç çok iyi geçti. Zor pozisyon olmadı, oyuncular iyi niyetliydi, dolayısıyla hakem Ozan Ergün de kusursuza yakın bir maç yönetti.