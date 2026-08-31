Penaltı yok, kırmızı var!

Maç öncesi çok zorlu bir karşılaşma olacak diyorlardı; fakat baktık ki Fenerbahçe güle oynaya kazandı. Üstelik bazı oyuncular Fenerbahçe'deki en yüksek seviyedeki oyunlarını oynuyorlar. Bunların başında Kante ve Guendouzi geliyor. Her iki kanat beki özellikle Semedo daha önceki maçlarda bazen sıkıntı yaratıyordu ama dün akşam onlar da iyi oynadı. Ve Vedat Muriqi… Tartışmasız vuruş tekniği ve oyun bilgisi ile tartışmasız seviyede. Soldan Oğuz getirdi, Vedat akıl dolu bir uzak köşe vuruşuyla golü yaptı. İlk yarıda öyle pozisyonlar kaçtı ki skor 4-5 olabilirdi. Bu tür maçlarda ikinci golü bulmak önemliydi. İkinci yarının başında onu da Oğuz Aydın buldu. Soldan mükemmel girdi. Dar açıdan tavana vurdu ve maç orada bitiverdi. İddia ediyorum dört büyük arasında en iyi futbolu oynayan takım, en iyi mücadele eden ve en fazla pozisyona giren takım Fenerbahçe. Ve üstelik müthiş bir rotasyonları var. Vedat çok iyi oynuyor, yoruluyor çıkıyor, Lukaku girebiliyor. Oğuz Aydın, Kerem'i kesebiliyor. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Üstelik İsmail Kartal'a söylenecek şu; birçok oyuncunun çıtasını bir ayda yukarı çekebilmiş. Yasin Kol, inanılmaz kötü bir maç yönetti. Vermediği sarı kartlar, çaldığı çalmadığı faullerle tam bir fiyasko. Semedo yerde yatan rakibin ayağına bilerek basıyor. Kırmızı kartı vermiyor, VAR'dan da ses çıkmıyor. Vedat'ın maçın başında çektiği şuta herkes penaltı dedi. Bence bu çarpışma. Böyle bir penaltı futbolun doğasına aykırı olurdu.