Bu takım Süper Lig’e damga vurur

F.Bahçe turu problemsiz geçti. İyi oynadılar mı? Hayır! Fakat şunu söyleyeyim, butür maçlarda kötü oynarkenbile pozisyon vermemek çokönemli. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim; bu sezon Süper Lig'in en az gol yiyen takımı F.Bahçe olacak. Takım savunması çok iyi. Özellikle Kante ve Guendouzi rakip hücumlardaçok iyiler. Ake ve Skriniar ikilisi de tam bir adaptasyon içinde. Bence F.Bahçe'nin yumuşak karnı, sağ bek Semedo! Yine dün geceye baktığımızda Asensio ve Greenwood asla hazır değil! Sebebi nedir bilmiyorum. Belki de fizik güç için zamana ihtiyaçları var. F.Bahçe ilk yarıda iyi oynamıyormuş gibi görünse de yakaladığı iki net pozisyon var. Kerem ve Talisca bunlardan yararlanamadı. Üstelik F.Bahçe'ninileride oynayan 4 oyuncusurakibe gereken baskıyıyapamadığı için bütünyük Guendouzi ve Kanteile defans üzerinde. 2. yarıya F.Bahçe kötü başladı. Top kayıpları, ilerde top tutamamalar ve işte o anda verilen 1-2 pozisyon… İmdada penaltı kararı yetişti. Brown'un ortası, Talisca'nın kalitesi ile topu tıklayıp kazandırdığı penaltı ile zaten her şey o anda bitiverdi. F.Bahçe'nin önünde bir rakibi kaldı. Ondan sonra hoş geldin Şampiyonlar Ligi. Maçın İspanyolhakemi genelde çok iyiydi. Belki Grazlı oyuncuya vermesi gereken bir sarı kart daha olabilirdi. Penaltı kararı ise tartışmasız doğru.