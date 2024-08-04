04 Ağustos 2024, Pazar AHMET ÇAKAR











Beşiktaş’ın yeni yıldızları çok iyi Galatasaray, tüm zamanların en kötü sezon başlangıcını yaptı. Formalarını ve oyuncuları tanımasak, 'Beşiktaş, İkinci Lig B Grubu'ndan bir takımla hazırlık maçı yaptı' derdik. Beşiktaş ise yeni transferlerin göz doldurduğu maçta çok daha iyi oynadı, yakaladığını attı, rakibin hatalarından yararlandı ve 5-0'lık tarihi bir skor elde etti.

Maça Beşiktaş adeta 1-0 önde başladı. Nelsson'un ıskalayıp ayağının kayması ve İmmobile'nin golü… Maç boyu bakıyoruz, G.Saray'ın hiçbir oyuncusu vasat bile değil. Bir takım iki ayda nasıl bu hale gelir? Pek tabii ki böyle bir başlangıç lig için ölçü olmaz ama mesela Mertens ve Ziyech sanki emekli olmuşlar. Nelsson hata üstüne hata yapıyor, Berkan ve Torreria'nın hücum destekleri sıfır. Buna karşılık Beşiktaş çok daha doğru oynadı. İmmobile olsun, Rafa olsun, yeni transferler etki gösterdi. Eleştirilen Svensson bile gol attı. G.Saray için söyleyebileceğimiz tek iyi bir şey yok. Ama Beşiktaş takımının çizgi savunması ve rakibin baskı altında kalmadan bu savunmanın arkasına attığı toplar, ileride çok baş yakabilir. Sonuçta G.Saray çok şaşırttı. Belki de böyle bir mağlubiyet bazı şeyler konusunda erken önlem almalarını sağlar.

Hakem Atilla Karaoğlan bence iyi maç yönetti. Belki çok fazla sarı kartına başvurdu ama belki de kabul edemediğimiz tek hatası, ilk yarıda Kerem'e göstermesi gereken mutlak sarı kart.