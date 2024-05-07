Fenerbahçe için artık her şey bitti diyebiliriz… Şu anda fark 6 puan ve sadece 3 maç kaldı. Dünya futbol tarihinin enbüyük sürprizi olmadığı takdirdeFenerbahçe bu sene de şampiyonluğukaybetti. Dün geceki mücadeleye bakıyoruz, sarı-lacivertliler çok coşkulu, tempolu oynamamış olsa bile böyle bir deplasmanda bulması gereken pozisyonları buldu ama atamadı. Sırf ikinci yarı Dzeko'nun ama kafayla ama ayakla kaçırdığı 2-3 mutlak pozisyon var. İlk yarıda da Tadic'in mutlak atması gereken bir gol vardı, o da kaçırdı… Konyaspor hücum organizasyonu olmayan bir takım… İyi kapanmaya çalıştılar, kompaktoynamaya çalıştılar ve çok önemlibir puan aldılar. Aslında organize tek atakları da attıkları goldü fakat haklı olarak ofsayt diye sayılmadı. Şu hatalı bu hatalı diyemiyoruz. Dzeko ile İcardi'nin farkışu; Galatasaraylı oyuncu yakaladı mıatıyor… Ne Dzeko kadar mücadele ediyor ne de onun kadar koşuyor ama yakaladı mı atıyor. Dzeko ise çok kaçırıyor. Dün bazı kafa şutları var ki bu kafalara Avrupa'da en iyi vuran santrforlardan ama golü yapamadı. Sonuçta;F.Bahçe için%99 oranlabir yıl dahaheba oldu. Kolay değil, 10 senedir şampiyonluk yok. Bugünden itibaren Fenerbahçe'de çok taş yerinden oynar. Hatta Ali Koç bile... Hakem Bahattin Şimşek bir pozisyon dışında genelde iyi götürdü. Hatası ilk yarıda Ferdi bir faul yapıyor, bu faulü vermiyor, hemen akabinde de Ahmet Oğuz, Ferdi'nin kalçasına topla oynanmayacak mesafede şiddetli bir diz vuruyor. Bu diz kırmızı kartlık bir pozisyon ama öncesinde atlanmış bir faul var.