Galatasaray dün gece şov yaptı… Sadece şov da yapmadı, averajınıdüzeltti, beklenen üç puanını aldıve siz bu satırları okurken Fenerbahçelilerinumutları artık çokama çok azaldı. Galatasaray, Sivas'ı çok mu sıktı? Hayır… İlk yarıda atılaniki golün de mimarı BarışAlper. Soldan girişi, topu en iyi yere çıkarışı, müthiş bir kalite özelliği. İlkinde Hakim Ziyech'e 'al da at' dedi… İkinci golde ise Barış Alper kadar bacağını açıp topun üstünden atlayıp bomboş Mertens'e bırakan İcardi'nin de katkısı büyük. İkinci yarıya Sivasspor golle başladı. Kornerden attılar. Bu kadar iyi oynarken ikinci yarının hemen başında gol yemek moral bozar mı diye düşünürken hemen art arda iki gol geldi. İcardi'nin koşusu, topla son andaki teması, hemen ardından Ziyech'in jeneriklik birgol atması, tamamen ve tamamenkaliteyle alakalı. Sonuçta Galatasaray, oynadığı futbolla kim ne derse desin şu anda şampiyonluğu hak ediyor. Kaldı 3maç… Bu geceFenerbahçe'ninne yapacağınıbilemiyoruzama yüzyılınmucizesiolmazsa Galatasaray işi bitirdi. Gelelim Arda Kardeşler'e; ilk yarıda İcardi'ye yapılan mutlak penaltıyı es geçti. Sivaslı defans oyuncusu, İcardi topa vurduğu anda topuğuna basıyor. Tartışmasız bir penaltı. İkinci yarıdaysa İcardi'nin golünü kaleciye faul diyerek iptal etmesi doğru. Zira söz konusu pozisyonda kaleci, eliyletopun üstüne temas etmişti. Böyle durumlarda bu topa dokunursanız faul olur.