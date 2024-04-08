08 Nisan 2024, Pazartesi AHMET ÇAKAR











Ali Bey, Galatasaray’dan nefret ediyor Mehmet Büyükekşi, belli bir dönemdir TFF Başkanı. Kendi başkanlığında Türk futbolunda her türlü olay yaşandı. Suudi Arabistan krizi sonrası az kalsın ülkemizle Suudi Arabistan arasında diplomatik kriz olacaktı ki halledildi. Ardından hakemin dövülmesi, takımların sahadan çekilmesi, alt liglerde bir sürü şike ve bahis söylentisi...Y üz yıllık Türk futbolunda hiç yaşanmamış olaylar meydana geldi. Yazıklar olsun desek az gelir. Dün gece maç bitmiş , şeref tribününde gülüyor. Yanında Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın suratına bakıyorum, üzgün, yüzünden düşen bin parça. F.Bahçe'ye aylardır, belki yıllardır çok ciddi bir lobi düşman. TFF'lerde bulunan anti F.Bahçe lobileri, yıllardır F.Bahçe'ye zarar, acı verdi. F.Bahçe'nin dün sahaya U19 ile çıkmasını eleştirebiliriz. En önemli rakipleri, hatta zaman zaman söylemlere baktığımızda yegane hasımları G.Saray'a elleriyle bir kupa hediye ettiler ama çok önemli bir şeyi yapmad-ı lar. U19 takımı çıkıp soytarılık yapmadı. Sakatlanma bahanesi ya da kırmızı kart hileleriyle maçı yarım bırakmadı.

Bu ülkenin bir reisi var, Recep Tayyip Erdoğan. Bütün bunların müsebbibi, Büyükekşi'dir. Üzülüyorum… Sayın Cumhurbaşkanımızın yapması gereken bir tek şey var; bu adama görevden el çektirmek. Kanunen görevden alamaz ama görevden el çektirebilir. Konuyu spordan ağabeyim olan Sayın Erdoğan'a arz ediyorum. Yoksa kaos büyümeye devam eder.