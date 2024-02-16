16 Şubat 2024, Cuma AHMET ÇAKAR











Hataları, İcardi telafi etti! Galatasaray çok zorlandı, hatalar yaptı ama zar zor da olsa kazanmayı bildi… Bitime dakikalar kala haftalardır suskun olan İcardi'nin hayata döndüren golüyle. Oysa bu pozisyondan bir dakika önce karşılaşma 2-2'yken Prag öyle goller kaçırdı ki Muslera'nın ne denli önemli bir kaleci olduğu belgelendi.

Galatasaray maça iyi başlamadı. Praglı oyuncu biraz becerikli olsa ya da dar açıdan atılan şutu Muslera kurtarmasa, Prag öne geçecekti. İlk yarıda da rakibin önemli pozisyonları var. Ama golü Kerem Demirbay'la Galatasaray buldu. Kapalı açıdan öyle güzel vurdu ki şut güzel ama bu seviyelerde bir kalecinin yememesi gereken bir gol. Prag ikinci yarının hemen başında mükemmel bir golle beraberliği yakaladı. Bu gol aslında Galatasaray'ı biraz uyandırdı. Mertens'in şans golüyle Galatasaray öne geçti. Aslında bu golü Mertens mi attı rakip mi tartışılır. İşte bu dakikadan sonra temsilcimiz için kötü dakikalar başladı. Önce Nelsson son adamdan atıldı, hemen ardından da bir yan topta Prag beraberliği buldu. Bu kafa golünün hatası Barış Alper'e yazar. Kontrol etmesi gereken adam çıktı kafayı vurdu ve golü attı. Bitime dakikalar kala işte dedik ya İcardi, korkunç bir avantaj olan galibiyet golünü attı belki de turu getirdi.

İspanyol hakem mükemmel bir yönetim gösterdi. Nelsson'un kırmızısı yüzde yüz doğru. Galatasaray penaltı bekledi ama Barış Alper kendini öne bırakıyor devam kararı doğru. Sparta Praglı oyuncuyu ikinci sarıdan atması da kesinlikle isabetli bir karar.