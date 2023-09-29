29 Eylül 2023, Cuma AHMET ÇAKAR











Szymanski’nin verdiği mesaj! F.Bahçe tuhaf şeyler yapmaya devam ediyor. Ne kadar sorunlu olursa olsun, Başakşehir'i sahadan sildiler. Neredeyse tek bir pozisyon vermediler, kafasını bile kaldırtmadılar. Tarihi bir rekorla da maçı kazanabilirlerdi. Fenerbahçe çok iyi başladı. Bir kornerde dönen topta Djiku çaprazdan vurdu ve Fenerbahçe maça adeta 1-0 önde başlayıverdi. Kolay değil ilk 20 dakikada 3-0'ı bulmak, rakip kim olursa olsun… Aslında Dzeko attı demiştik ki ikinci golü Başakşehirli oyuncu kendi kalesine atmış. Szymanski çok iyi vurunca da 20. dakikada maç bitiverdi.

Herkes çok iyi niyetli. Yardımlaşma mükemmel. Alan daraltan, sürekli basan F.Bahçe'ydi. Szymanski belki de Türkiye'ye gelmiş en kaliteli futbolcu değil ama en fedakârı. 2. yarıda bir Başakşehir hücumunda adeta son adam oldu ve topu kornere atabildi. Forvet arkasında oynayan bir futbolcunun böylesine fedakârlıklar yapıp, kendi ceza sahasından top çıkartması hem takıma fayda hem de tüm oyunculara açık bir mesaj.

Gelelim Başakşehir'e; ciddi anlamda küme düşme korkusu yaşayacaklar. Kaliteli oyuncuları var ama takım havası kaçmış bir gazoz gibi. İstanbulspor ile Başakşehir maalesef Süper Lig'in en kötü iki takımı. 6'da 6 yapan bir Fenerbahçe var ki toplamda da seriyi 13'e çıkardılar. Kolay bir istatistik değil.

Hakem Zorbay Küçük için maç kolaydı. Son bir yılda Zorbay, daha öncesine oranla iyi maçlar yönetiyor. Dün gece de iyiydi ama ikinci yarıda Szymanski faul yapmamasına rağmen hem sarı kart verdi hem de Başakşehir lehine tehlikeli bir yerden manasız bir serbest vuruş uyduruverdi.