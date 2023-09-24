24 Eylül 2023, Pazar AHMET ÇAKAR











Sağlam uydurdu, VAR uyudu! Galatasaray kazandı ama futbol adına ortaya fazla bir şey koymadı. Ortada bir kaos var. Maça Ziyech sağ değil biraz daha içeride başlıyor, sakatlanan Kazımcan'ın yerine yerli sınırı nedeniyle Abdülkerim sola geçiyor, ikinci yarı Kerem, Zaha giriyor. Zaha solda oynuyor, Kerem'in nerede oynadığı belli değil. Tam bir kaos. Koskoca Galatasaray, 2-1 öndeyken aslında en önemli gol pozisyonunu 87. dakikada Sanchez'in kafasıyla buluyor. Önce şunu söyleyelim, Sanchez, iyi bir oyuncu ve doğru bir transfer.

İlk gol pozisyonuna bakıyoruz, 87. dakikada demiştik. Oysa ki Galatasaray o dakikada 2-1 öndeydi. Peki goller nasıl oldu? İlk devre biterken, Ziyech'in müthiş kalitesiyle gelen vuruşuyla Galatasaray öne geçti. Çok az oyuncu o golü atabilir. İkinci yarıda da Galatasaray uydurma bir penaltı kazandı ve İcardi ile skoru 2-0'a getirdi. Daha sonra da Dubois sağdan gitti, Muslera 'Açılayım mı, açılmayayım mı' dedi. Dubois vurdu, çizginin hemen içinde çevrildi ama tabii ki haklı bir gol kararı geldi

İlk yarıda aslında Başakşehir önemli pozisyonlar buldu. En önemlisi de Serdar'ın kendi kendine yaptığı tuhaf ve komik penaltı. Şaka bir yana penaltı değil tabii ki ama Serdar sola çıkartsa ya da kendisi vursa gol gelebilirdi.

Hakem Kadir Sağlam çok kötü bir maç yönetti. İlk yarıda Torreira'ya yapılan bir penaltı var. Onu vermedi, VAR hakemleri de çağırmadı. Yine Berkay'ın mutlak kırmızı kart görmesi gereken bir harekette kart gelmedi, VAR'dan yine uyarı çıkmadı. Gelelim Galatasaray'ın kazandığı penaltıya… Karar yanlış. Başakşehirli oyuncu iki defa topla oynuyor. Hakem penaltıyı uyduruyor, VAR uyuyor, sözüm ona Türkiye'de hakemlik yapılıyor.