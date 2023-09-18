18 Eylül 2023, Pazartesi AHMET ÇAKAR











Halil Umut Meler’i beğendim! İlk yarıya baktığımızda maç sonu 'F.Bahçe bu maçı kazanacak' dendiğinde kimse inanmazdı. İlk yarı koskoca F.Bahçe'nin, 45. dakikada attığı gol dışında pozisyonu yok. Eksik adamla bir yakalandılar, Buksa aradan sıyrılıp Antalyaspor'u öne geçirdi. Ardından pozisyonları da var. F.Bahçe, şaşırttığı ilk yarının son dakikasında da Dzeko ile beraberliği yakaladı. İkinci devre F.Bahçe önde bastı. Atakları arttığında bunlardan birinde İrfan Can, takımı öne geçirdi. Ama ardından F.Bahçe, yine tuhaf bir gol yedi. 'F.Bahçe kötü oynadığı bir maçı nasıl kazanacak?' derken en kötü maçını oynayan Szymanski'nin golüyle galibiyeti aldı. Hakem Halil Umut Meler, genelde iyiydi. Özellikle de Antalya'nın attığı ilk golde mükemmel bir avantaj oynattı.



BEŞİKTAŞ'TA PROBLEM ÇOK BÜYÜK

Beşiktaş, Trabzon'da darmadağın oldu. Futbol adına ne oynadılar derseniz, hiçbir şey… Masuaku, Muleka ve Aboubakar'ın olmayışı yanlış 11'di. İkinci yarı Şenol Güneş bu değişiklikleri yapmak zorunda kaldı. Beşiktaş oyunun hakimi olduğu dakikalarda Trabzonspor, Onuachu ile öne geçti. Tam bir defans yerleşim hatası. 2. golse Bakasetas'ın frikikten iğne deliğinden geçirip attığı gol. Bu golde hem baraj hatası hem de kaleci Mert'in yanlışı var. Beşiktaş takım savunmasını Türkiye'de en kötü uygulayan ekiplerin başında geliyor. Üstelik dün gece hücum da edemediler. İlk isabetli şut Ghezzal tarafından 82'de atıldı. Trabzon toparladı, Beşiktaş'ta ise problemler büyüyerek devam ediyor. Volkan Bayarslan iyi yönetti gibi görünen maçta fazla faul ve kart hatası yaptı. Sonuca etkisi olmadı ama Volkan'ı dün çok konsantre göremedim.