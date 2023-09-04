Livakovic, İrfan Can’ı kesemez!Fenerbahçe galibiyet serisine doludizgin devam ediyor. Belki çok iyi oynamadılar ama Ankaragücü taş gibi bir takım ve birçok ekibin canını yakabilecek nitelikte. Çok iyi oynamazken maç kazanmak şampiyonluk yolunda çok önemli bir avantaj. Dzeko iki çok önemli gol kaçırdı ama F.Bahçe'nin galibiyet golünü getiren Osayi'ye attığı pas mükemmel, Osayi'nin dar açıdan vurduğu şut ise daha da mükemmeldi. Fred çok değişik bir oyuncu, Tadic tam bir lider, Oosterwolde gün geçtikçe daha iyi oluyor. Fakat asıl sorun şu; İrfan Can ilk yarıda öyle bir top kurtardı ki ve kalede öyle iyi oynuyor ki adalet kavramı ile Livakovic onu nasıl kesecek?
Beşiktaş maçına gelirsek.. Beşiktaş kim ne derse desin iyi takım. Şampiyonlukta da en az Fenerbahçe ve Galatasaray kadar iddialı. Dün ilk yarı çok iyi oynadılar. Artık kornerlerin Türkiye'deki en tehlikelisi Colley. Hep yaptığı şeyi yine yaptı, yan toptan Beşiktaş'ı öne geçirdi. Devre biterken de Aboubakar'ın harika pasını değerlendiren Rashica, skoru perçinledi.
İkinci yarı Beşiktaş biraz daha rölantiye aldı ve kazanmasını bildi. Gedson Fernandes Türkiye'nin en etkili orta saha oyuncularından biri. Belki İcardi ya da Dzeko kariyer olarak çok öndeler ama Aboubakar da dün gece attırdığı golle gösterdi ki o sadece bir golcü değil, farklı bir oyuncu.
Hakem Zorbay Küçük genelde iyi maç yönetti diyebiliriz. Gedson'un hamlesi kırmızı kart yönünden tartışılacak bir karar ama bence burada çıkarılan sarı kart doğruydu.