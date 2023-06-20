20 Haziran 2023, Salı AHMET ÇAKAR











Hakemler maçı mükemmel yönetti Dün geceki sonuçla büyük ihtimalle Avrupa Futbol Şampiyonası'nın vizesini aldık. İkinci yarı Kuntz'un değişiklikleriyle gelen müthiş bir baskı ve önce Umut, ardından da Arda'nın golü galibiyeti getirdi. Hak ettik mi? sonuna kadar. Pek tabii ki rakibin 10 kişi oynaması da özellikle tüm kontrolü bize çevirdi. İlk yarı mecburiyetten Barış, santrfor oynadı ama Kuntz, ikinci yarı çok doğru değişikliklerle pivot santrfora Umut'u getirdi. Böyle kapalı defans oynayan takımlara karşı dar alanda adam geçebilecek, araya oynayabilecek, şut atabilecek Arda Güler'i sahaya sürdü. Bunca aydır eleştirdiğimiz Kuntz, dün büyük doğrular yaptı. Bir de tabii buna maça sol bek başlayan Ferdi'yi sağ beke alması, son yarım saat Ferdi, Cengiz, Arda ile sağ kanatta üçgenler yaptırması Galler'i şaşırttı. Zaten goller de buradan böyle organizasyonlarla geldi. Maç boyu bir tek kafa topu alamadığımız yan ortalarda Umut, kafayla takımımızı öne geçirdi ve hemen ardından da Arda Güler, kendisinin alıştığımız gol tiplerinden birine daha imza attı. Sağdan içeri çekti, sol ayağıyla uzak köşeye doksana vurdu ki Avrupa'da haftanın en güzel gollerinden biri olabilecek golü kaydetti.

Üstelik penaltı da kaçırdık, üstelik maçın başında ofsaytımsı bir kararla bir golümüz de iptal oldu. Maçın hakemleri mükemmel kararlar verdiler. Muhtemelen sistemsel olarak yayıncı kuruluş VAR çizgisini çekemedi. VAR hakeminin kanaati ofsayttı ve protokol hiç yapılmayan bir şeyi yaptı, orta hakeme dedi ki, 'Sistem VAR çizgisini çekemiyor ama bence ofsayt, bir de sen bak' . Orta hakem de baktı, haklı bir kararla golü iptal etti . Verdiği kırmızı kart doğru, lehimize verdiği penaltı doğru ve yine Umut'un attığı golde de topun ele çarpmasını VAR hakemi çok doğru tespit etti.