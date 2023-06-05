05 Haziran 2023, Pazartesi AHMET ÇAKAR











Uzun yıllardır böylesi fark olmadı Galatasaray, Fenerbahçe'yi dün darmadağın etti. Gerçekten de çok uzun yıllardır Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki farkı bu kadar büyük görmemiştik. Fenerbahçe kafayı kaldıramadı. Oyun aslında dengede başladı ama sonra Galatasaray sürekli alan daraltıp , baskı uygulayıp toplar kaptı ve bunlardan birinde de Zaniolo golünü attı.

İkinci yarı yine her şey Galatasaray'ın lehineydi. Yine Zaniolo, Peres'in arkasındayken dribbling halinde önüne geçti, darbeye maruz kaldı, Peres oyundan atıldı ve zaten bu dakikadan sonra da maç bitti. Duran topta bu sefer İcardi sahneye çıktı. Kornerde top boşta kaldı, İcardi tamamladı. Sonra yine Zaniolo o müthiş sol ayağıyla 20 metreden attığı golle sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-0'lık galibiyetin Seyrantepe'de de kopyasını getiriverdi. Sacha Boey ve Kazımcan çok iyi oynadılar. Özellikle Kazımcan için dün geceki maç belki de kariyer karşılaşması ya da bundan sonraki kariyerinin ilk kilometre taşı.

Sonuçta Galatasaray en yakın rakibini iki maçta da 3'er 0 yenmekle kalmadı, "Ben şampiyonluğu hak ettim" dedi. Şimdi Fenerbahçe için ikincilik şansı da tehlikede . Beşiktaş son karşılaşmasını kazanırsa -ki kazanma şansı yüksek, Fenerbahçe üçüncü olacak.

Hakem Bitigen için iki kritik karar vardı. İlki, Samet'in ceza sahasına girerken İcardi'nin bileğine yaptığı hamle; mutlak faul. Son adamdan dolayı kırmızı kart bile tartışılır. Diğeri de sarı kartlı Nelsson'un oyun durmuşken Valencia'ya attığı kasti omuzu es geçmesi.