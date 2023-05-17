17 Mayıs 2023, Çarşamba AHMET ÇAKAR











Hakem çok iyiydi Galatasaray hiç de iyi oynamadı, belki de artık iyi oynamaktan çok, mutlak 3 puana ihtiyacı olduğu maçlar kaldı. İlk yarıda Galatasaray inanılmaz düşük tempoda, hiçbir oyuncusu vasatın üzerine çıkmadan oynadı. Bazı futbolcular, örneğin Mertens ve Oliveira vasata bile ulaşamadılar. Bu yarıda baktığımızda sadece Rashica'nın direkten dönen topu var.

30. dakikadan sonra Galatasaray biraz vitesi artırdı, devrenin uzatma dakikalarında da İcardi'nin penaltısıyla öne geçti. Aslında bu penaltının olma sebebi, Galatasaraylı oyuncuların gayreti değil, İstanbulsporlu oyuncunun düşüp kayıp ayağındaki topu İcardi'ye kaptırmasıydı.

İkinci yarıda da benzer bir tablo oldu. Galatasaray belki pres yapıyor ama sonuçsuz. 'Kanatları kullanayım' diyor, 1-2 pozisyon dışında o da sonuçsuz. Özellikle sağ kanadı iyi kullanamamasının sebebi de belki de Sacha Boey'in cezalı olması.

Zaniolo oyuna girdi, 6 dakika sonra oyundan atıldı. İşte bu dakikadan sonra Galatasaray için sıkıntı başladı. İstanbulspor oyuncu ve oyun kapasitesiyle, 11'e 10 oynasa bile gol atabilme kabiliyeti az ama tek farklı öndeyken 1 kişi eksik oynuyorsanız bu, oyunculara stres getiriyor. Maç biterken attığı golden 3-5 dakika önce çok daha netini kaçıran İcardi, dar açıdan Galatasaray'ın skorunu perçinledi.

Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nu çok beğendim. İki kritik pozisyon var. İlkinde VAR davetiyle gelen penaltı ki karar doğru. İstanbulsporlu oyuncunun, Rashica'ya hamlesi ve darbesi var.

Diğerinde de Zaniolo'nun büyük hatası var. Top uzaklaşmışken rakibin kasıklarına, tabanıyla giriyor. Bu kırmızı kart da VAR davetiyle geldi ve doğruydu.