22 Ocak 2023, Pazar AHMET ÇAKAR











Şansalan’a tam not Galatasaray rekorunu kırdı. Arka arkaya 12. maçını da kazanmayı başardı. G.Saray kötü oynasa kazanıyor, dün geceki gibi vasat veya vasatın biraz üstünde oynarsa kazanıyor, çok iyi oynarsa zaten rakip kim olursa olsun farklı kazanıyor.

İlk yarıda G.Saray bir türlü oyunun kontrolünü eline alamadı. Rakibin zaman zaman çıkmasına izin verdi. Özellikle hücum presi aksadığında otomatik olarak orta saha büyük açıklar veriyor. Aslında ilk büyük pozisyonda da Antalyaspor'un direkten dönen topu var. İlk yarıda her ne kadar G.Saray oyunu domine edemese de yakaladığı iki önemli pozisyonda Antalyaspor'un yeni kalecisi Leite müthiş refleksler gösterdi.

İkinci yarıya G.Saray golle başladı. Sağdan Kerem'in ortasına İcardi kafayla uzak köşeye golü atıverdi. Şık ve klas bir gol gibi görünüyor ama belki de İcardi için sıradan... Bu golden hemen sonra ise Antalyaspor, Adriano ile beraberliği yakaladı. Adriano'nun bu kafa golü kesinlikle İcardi'nin attığından çok daha zordu. Oyun kritiğe gelmişti ki Antalya'nın beraberlik golünden hemen sonra G.Saray öne geçti. Bu golü G.Saray değil, auta giden topu kendi kalesine vuran Floranus attı.

Hakem Ali Şansalan'ı çok beğendim. Güray'ın ceza alanı dışında elle oynamasını fark edemedi ama verdiği diğer tüm kararlar doğru. G.Saray lehine penaltı verdi. VAR, penaltı öncesi İcardi'nin rakibine faulünü tespit edip uyardı ki yüzde 100 doğru bir uyarıydı, hakem de hem penaltıyı hem de sarı kartı iptal etti. Mükemmel bir uygulama.