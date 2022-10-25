25 Ekim 2022, Salı AHMET ÇAKAR











Saçma sapan işler yaptı! Beşiktaş şu an itibariyle Türkiye'nin en kolay ve en komik gollerini yiyen takımlarının başında geliyor. Mesela yenen ilk gole bakın, Hataysporlu göstere göstere ortayı yapıyor. Beşiktaş kalesinin 5 metre önünde golü atan Ze Luis'in 3 metre çapı dairesinde kimse yok. Kalkıyor, yükseliyor, havada sağa-sola bakıyor ve kafayı istediği yere vuruyor. Beşiktaş stoperleri ne iş yapar? Bir rakip forvet böyle boş bırakılır mı?

Gelelim son dakikada yenen gole… Beşiktaş ceza alanı dışında Hataylılar al gülüm-ver gülüm pas yapıyor, ceza alanının 3-4 metre dışında da Kaan topu alıyor. Karşısına çıkan yok, duvar oluşturan yok, rahat rahat vuruyor ve gol geliyor.

Oysa ki Beşiktaş maça çok iyi başladı. Hatta daha 31. saniyede de Salih-Muleka ve Weghorst'un son vuruşuyla çok da iyi bir gol buldular. Ama 15 dakika sonra Beşiktaş yavaş yavaş inisiyatifini kaybetmeye başladı.

Gelelim teknik direktör Valerien İsmael'e… Beraberlik golünü yer yemez saçma sapan işler yaptı. Çift forvete döndü, Cenk'i oyuna aldı. Böyle olunca da orta saha bir kişi eksildi ve Hatayspor gelmeye başladı, son saniyede de olsa Beşiktaş'ı yenmeyi başardı. Sonuçta Valerien İsmael suyu çok ısınmış bir teknik adam olarak Beşiktaş ile devam edecek mi bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Beşiktaş böyle kolay goller yerse şampiyonluk yarışından çok erken kopar. Dünkü mücadelede hakem Kadir Sağlam'ı beğendim. Bir-iki faul yanlışı dışında genel olarak iyi maç yönetti.