06 Ağustos 2022, Cumartesi AHMET ÇAKAR











Hakem için kolay maçtı Son şampiyon, Süper Lig'in yeni takımını rahat yendi ama maçla ilgili söylenecek büyük tuhaflıklar var. İlki; Trabzonspor'un attığı iki duran toptan gelen kafa golü dışında tek bir pozisyonu yok. Evet, yanlış okumuyorsunuz... İstanbulspor gibi zayıf, aşağı yukarı geçen sezon bir alt ligde oynarken oynadığı futbolculardan kurulu bir ekip karşısında ama son şampiyonun gol pozisyonu yok.

İlk yarı düşük tempo ile oynayan bir Trabzonspor ve içler acısı bir İstanbulspor vardı. İstanbulspor ilk 45 dakikada herkese 'eyvah' dedirtti. Top tutamadılar, pas yapamadılar, kısaca hiçbir şey yapamadılar. Bu yarıda da Cornelius'un bir yan toptan attığı gol dışında Trabzonspor'un tek pozisyonu yok. İkinci yarı İstanbulspor biraz kıpırdadı. Trabzonspor'un üstüne gelmeye başladı. Fakat maç boyu ne Visca ne de Trezeguet etkili olamayınca Trabzonspor hiçbir şey yapamadı. Sadece Siopis'in kaptığı toplar, hepsi o kadar…

Eğer Trabzonspor'u hiç tanımayan biri maçı izlese 'Son şampiyon bu mu!' der. 'Türkiye'nin en etkili kanat oyuncularından ikisi olan Visca ve Trezeguet bu takımda nasıl oynuyor?' der.

Tabii ki ilk maçlar ölçü olmaz. Trabzonspor en azından ne yaptığını biliyor. Ama asıl tehlike İstanbulspor için. Bu nasıl politikadır anlamadım. Takviye yapmazlarsa geldikleri gibi giderler.

Hakem Arda Kardeşler, Trabzonspor kalecisi Erce Kardeşler'in ağabeyi olduğu için Trabzonspor maçı yönetemiyordu. Erce gitti, Arda Kardeşler de yönetmeye başladı. Maç kolay, oyuncular da iyi niyetli olunca hakem için her şey kolaylaşıveriyor. Problemsiz, iyi bir maç yönetti.