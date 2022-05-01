01 Mayıs 2022, Pazar AHMET ÇAKAR











Lekesiz şampiyonluk Dün gece malumun ilamı oldu. Çok uzun yıllardan sonra Trabzonspor anasının ak sütü gibi helal bir şampiyonluk kazandı. Başkanından masörüne kadar, teknik direktör Abdullah Avcı'dan oyunculara kadar herkes emek verdi ve lekesiz bir şampiyonluk geldi. Fakat dün geceki maçın özelinde Trabzonspor için işler iyi değildi. İki defa öne geçtiler, ikisinde de skoru koruyamadılar. Antalyaspor hem pozisyon bakımından hem oyun anlayışı ve disiplin bakımından Trabzonspor'dan daha üstündü. Pek tabii ki dün gece niye böyle oldu diye Trabzonspor'u eleştirecek halimiz yok. Öyle oldu, böyle oldu ama sonuçta Trabzonspor başardı. Bazı oyuncuların Trabzonspor'a çok büyük katkısı var. Bunların başında kesinlikle kaleci Uğurcan Çakır geliyor. Mesela ikinci yarının başında Trabzonspor beraberlik golünü yedi, hemen ardından da Siopis'in hatasından gelen penaltı adeta soğuk duş gibi oldu. Antalyaspor penaltıyı atsa beraberlik golünden hemen sonra öne geçecekti ki Uğurcan penaltıyı kurtarıp buna izin vermedi. Hep derler ya atan ile tutanın iyi olacak. Sezon boyunca baktığınızda atanlar ile tutan hep çok iyiydiler.

Hiç kimse Trabzonspor'un bu şampiyonluğuna gölge düşürmeye kalkmasın. Vıdı vıdıcılar olacak ama dün gece gördük, hakem de mükemmel bir maç yönetti. Kolay değil bu atmosferlerde öyle penaltıyı verebilmek.