17 Nisan 2022, Pazar AHMET ÇAKAR











Kırmızı kart verilmez Fenerbahçe'nin ikincilik mücadelesi dolu dizgin devam ediyor. Dün gece geride bıraktığımız haftalar kadar iyi oynamasalar da sonucu almasını bildiler. Tuhaf olan şu; yakaladıkları iki pozisyon var ikisi de gol oldu. Top çevirmek, topa sahip olmak çok önemli değil. Hızlı oynamak, dikine oynayıp pozisyon üretebilmek daha önemli. Fenerbahçe dün gece Göztepe karşısında üretemedi. Oysa ki maça golle başladılar. Korner vuruşunda yıllardır Serdar Aziz'den izlediğimiz gollerden birini daha seyrettik. Yükseldi, vurdu ve Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Bu dakikadan sonra sarı-lacivertlilerin presi devam etti. Top kapmada bir problem yok... Fizik mücadelede bir problem yok... Ama buna rağmen rakip Göztepe'ye ilk yarıda iki önemli pozisyon verdiler. Maç Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biter diye düşünüyorduk, yerse bir kaza golü olur diyorduk, oyuna Arda Güler giriverdi. Seyirci ve Arda Fenerbahçe tarihinde olmamışçasına büyük bir bütünleşme içindeler. Takım bu dakikadan sonra üretmeye başladı. Arda soldan girdi, çizgiye ortaladı ve ardından da Rossi'ye yapılan penaltı geldi. Türk futbolunda herkes Arda Güler'e gözü gibi bakmak zorunda

İsmail Kartal da dün gece Fenerbahçe'nin sevgilisi oluverdi. Bu sevgi tribünlerde 42 bin kişinin haykırışı ile tescillendi.

Hakem Yasin Kol'a gelince... Yetenekli, sakin ama çok ciddi bir hata yaptı. VAR yardımıyla gelen penaltı, tamam penaltı... Fakat 1. sıkıntı şu; bu tür pozisyonlarda VAR yardımı geliyorsa her maçta gelmeli. 2. büyük sıkıntı ise top kapma mücadelesinde oluşan bir penaltıda kırmızı kart olmaz. Bu bilgisizlik...