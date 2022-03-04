04 Mart 2022, Cuma AHMET ÇAKAR











Ukalalığı bırakın! Futboldan anlamıyorsunuz Üç Büyükler bedel ödüyorlar! Yaptıkları tüm yanlışlar, yıllar içinde halının altına süpürüldü, artık yer kalmayınca da ortalığa saçıldı. Daha mart ayının başı, üçü birden ligden ve Türkiye Kupası'ndan kopmuş durumdalar. Üstelik asıl kapasite kenarda duruyor… Milyonlarca Euro'luk yabancı oyuncular ya gönderilmek için bekliyorlar ya da kenarda oturuyorlar. Üç Büyükler'in tamamı yanlış politikalar içinde… Bunun temel nedeni, "Nasıl olsa para geliyor" deyip, deneme yanılma yöntemiyle oyuncu almaktır. Örneğin; Visca yıllardır Türkiye'de… Katkısı belli. Akıllı politikayı Trabzonspor uyguladı, bonservisini ödedi ve aldı. Visca'nın katkısı ortadayken, Fenerbahçe ne yaptı? Daha fazla parayı İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil için verdi ama istenilen katkıyı alamadı. Beşiktaş ne yaptı? Aboubakar gibi bir ismi biraz daha fazla para verip tutacağına, garip oyuncular aldı, birçoğu da katkıda eksik kaldı.



NİYE BERİSHA, NİYE SERDAR DURSUN!

G.Saray ne yaptı? Nelsson gibi sıradan bir stopere 7 milyon Euro ödedi. Iskarta durumundaki Rumenler'e milyonlarca Euro verip sözüm ona takımı gençleştirdi… Küme düşme hattından yukarı zor çıktılar. Asıl sorun gelecek sezon yaşanacak... Çünkü sahada 7 yabancı olacak. Diğer bir deyişle en az 4 Türk futbolcunun sahada olma zorunluluğu var. Aslında bu tabloya baktığımızda F.Bahçe'nin lehine. Çünkü onların elinde Altay gibi, Ferdi gibi, Serdar Aziz gibi, Arda Güler gibi Türk oyuncuları var. Mesela Ali Koç'a sormak lazım; Niye Berisha, niye Serdar Dursun! Örneğin; Cornelius gibi bir oyuncuyu niye alamadınız? Trabzonspor'un başarısındaki en büyük pay Abdullah Avcı'nındır. Aldığı tüm oyuncular neredeyse tuttu. Union Berlin'den Puchacz'ı kim tanırdı. Demek ki takip edilmiş. Bakasetas ve Siopis Alanya'da iyilerdi, Trabzon'da çok daha iyiler.



GELECEK TRABZON'UN ELİNDE

Aslında Üç Büyükler'in yapması gereken şey; başkan ve idarecilerin "Futbol ukalalığını" bırakmaları. Sizler futboldan anlamazsınız. 'Futboldan anlamak' deyimini genel bir deyim olarak kullanmıyorum. Mesela 3 Büyükler'in başkanına sorayım ve Trabzonspor'dan örnek vereyim, Puchacz ve Bruno Peres gibi isimleri bilir miydiniz? Siz bilmezsiniz ama ciddi bir teknik direktör ve iyi bir scout ekibi bunların yediği yemeğe kadar bilirler. Bundan sonraki yıllar Trabzonspor'un tekelinde gidebilir. Çünkü Abdullah Avcı belki bizim bile bilmediğimiz, belki en yakınındakilerin bile bilmediği bazı gizli detay çalışmalar yapıyor. Sürekli nokta atışı yapıyor.



MARKA DEĞERİNİ DÜŞÜREN BASIN DEĞİL

3 büyük kulübün taraftarının çıldırmaması elde değil. Visca gibi bir oyuncu, göz önündeyken milyonlarca Euro verip İrfan Can, Berkan, Nelsson gibi oyuncuları almanın mantığı ne olabilir? Artık bağırmayacaklar. Son 5-6 yılda kulüplere büyük para ödendi. Bunu yayıncı kuruluş yaptı ama onlar da uyandılar. Hem dolar kurunun yükselmesi hem de futbolun değerini kaybetmesi naklen yayın ihalesini olumsuz etkiledi. Miktarlar düştü. Bundan sonra ayaklarını yorganlarına göre uzatmaları lazım. Kulüpler 'Futbolun marka değerini basın düşürüyor' diyor. Bu koskocaman bir yalandır. Futbolun marka değerini düşüren en önemli unsur yanlış transferler, hakem rezaletleri ve Avrupa'daki başarısızlıktır.