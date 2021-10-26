Penaltı kararı doğru

AHMET ÇAKAR

çok iyi oynamadı ama belki de şanslıydı.Oyuna Beşiktaş çok çok yüksek tempo ile başladı. İlk 20 dakika Galatasaray topu göremedi.Ama müthiş bir baskısı ve oyun hâkimiyeti vardı. Bu dakikadan sonra Galatasaray dengeledi. İlk yarının son 10-15 dakikası maçın dengelendiği anlarda Galatasaray'ın önüne geçti. Ceza sahası dışından Cicaldau çok sert vurmasa da top köşeye gitti, Ersin geç uzandı, gol oldu.Bakın dikkat edin, Muslera diyorum. Soldan Umut ortaladı, Larin çok iyi yükseldi, Muslera hatalı çıktı ve gol geldiBeşiktaş çok önemli dakikada beraberliği buldu.2. yarı yine her şey dengede gidiyordu ki yine Larin ki bence maçın yıldızıydı kornerden gelen topNecip'in kafasıyla arka direkte buluşuverdi ve golü yaptı. Mohamed penaltıyı kaçırınca maçı Beşiktaş kazandı.İlki; Marcao'nun Alex'i sırtındanitip düşürmesi bir penaltıydıama hakem ofsayt kaldırdıki ofsayt da yoktu.Beşiktaş'ın ikinci golündenönce Batshuayi'nin Nelsson'ungöğsüne bir yumruğu var.Kırmızı kart olup olmayacağı tartışılırama o faul çalınmıyor, korneroluyor, oradan da gol yeniyor.En son kritik pozisyon ise Vida'yaçalınan penaltı.