AHMET ÇAKAR

Spekülasyonlar boşa çıktı!

Beşiktaş, ligin en iyi futbol oynayan takımı. Hem çok coşkulu, hem de sürekli golü düşünerek oynuyorlar. Çok yorgundular, eksiktiler ama özellikle ilk yarıya baktığımızda müthiş bir Beşiktaş izledik. Maça adeta golle başladılar. Bence Ghezzal'ın daha 4. dakikada attığı gol, yılın en güzel golleri arasına girmeye layık. Bu dakikadan sonra da Aboubakar ile kaçırdılar, oyunu kontrol ettiler fakat bu arada da G.Birliği'nin maç boyunca kazandığı yegane pozisyonu verdiler. Burada da kaleci Ersin iyi kurtardı.

Önce Rosier'den bahsedelim... Bitmiyor, yorulmuyor, sürekli hücumu düşünüyor. Necip ve Welinton... Birbirleriyle oynamaya alışık değiller ama ilk yarıda bazen bocalasalar da idare ettiler. Kim ne derse desin Ljajic her gün daha iyiye gidiyor. Josef malum...

Beşiktaş, ikinci yarıda biraz daha defansif önlemleri alarak oynadı ve rakibine tek bir pozisyon vermedi. Böylesine ağır bir sahada, yorgun bir Beşiktaş'ın puan kaybetme ihtimali yüksekti. Son dakikalarda Cenk oyuna girdi ve tam istediği oldu. Son 6-7 dakikada atılan bu iki gol Cenk'i de havaya sokar.

Sonuçta Beşiktaş, çok zor bir dönemi kayıpsız geçti. Eksikler dönecek, takım dinlenecek ve Beşiktaş bence gümbür gümbür gitmeye devam edecek. Maç öncesi Yaşar Kemal Uğurlu ile ilgili birçok spekülasyon yapıldı. Ama birkaç ufak hatası dışında bence çok iyi yönetti. Beşiktaş'ın attığı ikinci golde de Gökhan Töre pasifte olup topa dokunmadığı için gol kararı doğru.