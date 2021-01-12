AHMET ÇAKAR

Mete Kalkavan kusursuz yönetti

Fenerbahçe rahat kazandı. Hak etti mi? Tabii ki sonuna kadar. Gecenin yıldızı kim? Pek tabii ki Pelkas ve Mert Hakan. Fenerbahçe iyi mi oynadı? Asla kötü oynamadı ama kazanması gereken bir maçtı, Türkiye liginde puan olarak can çekişen bir takıma karşı oynuyordu ve 3 puanı almasını bildi. İlk yarıya baktığımızda devrenin son dakikasında gelen gole kadar maç ortadaydı. Fazla pozisyon yok ama mücadele yönünden yüksek bir maç oynandı. İlk devrenin son dakikaları hatta +5'in son anlarında kim ne derse desin golün sahibi Pelkas'tır.

Sağdan, yerden ortalandı. Pelkas kaleye vurabilirdi ama zeki ve kaliteli futbolcu kaleye vurmazdı. Pelkas ne yaptı, döndü, Mert Hakan'ın önüne bıraktı, o da golü yaptı.

Bu tür maçlarda ilk golü atıyorsanız maç büyük oranda rahatlıyor. İkinci yarıda da yine Pelkas'ın golü ve ardından da Sinan'ın kafası çok rahat bir galibiyeti getirdi.

Bu tür maçlar kaybedilmemeli. Çünkü bu tür maçlarda olası puan kaybı yıl sonu gelen veya kaybedilen şampiyonluklarda çok göze batar. F.Bahçe de kendine yakışanı yaptı, olması gereken oldu ve İstanbul'a kayıpsız dönüyorlar.

Bu maç gece oynansaydı ne olurdu? Yine hiçbir şey değişmezdi. Her iki takım arasında ciddi bir kalite farkı var.

Hakem Mete Kalkavan, Türk hakemliğindeki en güvendiğim ve en sevdiğim isimlerin başında gelir. Sözde MHK Başkanı Serdar Tatlı, bu çocuğu FIFA listesinden uzaklaştırdı ama o, kim ne derse desin dün kusursuzdu. Erzurumspor'un attığı goldeki eli iyi fark etti, 1-2 faul yanlışı dışında da çok başarılı bir yönetim gösterdi.