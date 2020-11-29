AHMET ÇAKAR

G.Saray’a verilen penaltı komedi

Galatasaray beklenenin aksine Rizespor'u darmadağın etti. Sürklase etti, 7-8 gol bile rahat rahat bulabilirdi. Geçen haftalarda G.Saray özellikle ilk yarılar çok iyi oynuyor ama sonra sorun yaşıyordu. Dün gece öyle olmadı. Birinci dakikadan son dakikaya kadar tüm kontrolü eline aldı. Rakip gelemedi. Sadece ilk yarıda Skoda'nın kötü vuruşuyla kaçan golü var.

Diagne özellikle ilk yarıda şanssızlık ve son vuruşu iyi yapamadığından dolayı art arda goller kaçırdı. Ta ki penaltıya kadar. Şüpheli bir penaltı ve ilk yarının son dakikasında Diagne hat-trick'e giden yoldaki ilk golünü attı. Taylan ve Feghouli hem ofansif hem de defansif organizasyonda çok etkiliydiler. Onlara iki Emre de ayak uydurunca Galatasaray'ın mükemmele yakın oyunu çıktı.

Diagne kolay gibi görünen tuhaf goller atıyor. Basitleri kaçırıyor, zorları atıyor. Ama sonuçta dün gecenin kahramanı. Hem de üstelik haftalardır tartışılıyordu, dün gece moral kazandı.

Kolay değil Rize son haftalarda çıkış yapan bir takım. G.Saray'ın bu kadar eksiği olacak, Rize deplasmanından hem çok iyi oyun hem de bol gollü bir galibiyetle dönecek. Hiç de kolay değil. Her takımın harcı da değil. Sonuçta Galatasaray, hastaları ve sakatlarıyla yoluna ve takibe devam ediyor. Rizespor çok şaşırttı. Böyle değillerdi ama dün gece sahada yoktular.

Gelelim hakeme, daha doğrusu VAR hakemine. G.Saray lehine verilen penaltı, komedi. Rizesporlu defans oyuncusu havaya çıkıyor, kolu Emre'ye çarpıyor. Hem penaltı değil hem de VAR protokolüne göre kesinlikle müdahale edilmemesi gereken bir durum. Eğer dün geceki penaltı ise her maçta 8-10 tane böyle penaltı olur.