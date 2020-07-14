AHMET ÇAKAR

Artık şampiyonluğu vermez

Çok gariptir, Başakşehir belki de sezonun en kötü maçlarından birini oynadı. Üstelik böyle bir maça önde ve penaltı golü ile başlamışlardı. Daha sonra ne olduysa oldu Başakşehir, birden işi bıraktı. Art arda gelen goller tüm oyuncularda bir anda 'ne oluyoruz' intibası yarattı. Oysa ki bu tür maçlar şampiyonluk için çok önemli. Sanki şartlar ne olursa olsun 'biz şampiyon olduk, iş bitti' havası var. İkinci yarı peş peşe attığı gollerle Başakşehir beraberliği yakaladı. Ama dedik ya yine son dakikalarda yedikleri amatörce bir gol Konyaspor'u öne geçirdi. Başakşehirli oyuncularda büyük bir maç trafiği olmamasına rağmen bir yorgunluk var. Ama bu da normal. Zira önde giden zorlanıyor, stres yaşıyor. Ama dün geceye bakıyoruz, Başakşehir'in kaybettiği hiçbir şey yok. Zira Trabzonspor da kaybetti. Artık bu dakikadan sonra Başakşehir'den şampiyonluğu da kimse alamaz. Ama dün gece Trabzospor kazanmış olsaydı bugün biz çok farklı şeyler konuşuyor olacaktık. Konyaspor için hayati bir galibiyet. Küme düşmenin en önemli namzetleriyken şimdi biraz olsun nefes aldılar ama her şey bitmiş değil.

Cüneyt Çakır o kadar kendinden emin ki, o kadar rahat ki çok doğru kararlar verdi. Maçın başında verdiği penaltı yüzde 100 doğru. Ayrıca anlamadığımız bir şekilde VAR daveti başka bir pozisyon için geldi. Pek tabii ki penaltı değil ama davet niye geldi, VAR hakemi neye göre penaltı olabilir diye düşündü anlayamıyoruz. Konyalı oyuncunun topa hamle yaptığı sırada topuğundan seken top eline çarptı. Tabii ki penaltı değil. Zaten hakem Cüneyt Çakır da öyle dedi.