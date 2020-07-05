AHMET ÇAKAR

Yedekleri de dahil en kaliteli takım

Futbol kamuoyunun büyük bir kısmı Başakşehir'in puan kaybedebileceğini düşünüyordu. Çünkü başta Visca olmak üzere ciddi eksikler vardı. Ayrıca çıkışta olan Antalyaspor ile sauna gibi bir ortamda oynayacaklardı. Ama 90 dakikaya baktığımızda beklenen olmadı. İlk yarıya her iki takım da tedbirli başladı. Ama Başakşehir'in topa sahip olma mantığı, fazla pozisyon bulmasa da oyun kontrolünü elinde tutmasını sağladı. İlk yarıda karşılıklı iki ciddi pozisyon var. Demba Ba iyi vursa güzel bir gol olurdu. Aynı şekilde Antalyaspor da Poldi'nin Mert'ten dönen topunu iyi tamamlasalar golü bulabilirlerdi. Ama ikinci yarıda roller tamamen değişti. Maçın tüm ağırlığı Başakşehir'e doğru kaydı. İyi takım dediğimiz Antalyaspor, sadece bir 45 dakika dayanabildi. İkinci yarı sahada Antalyaspor diye bir takım yok. Çok net olmasa da Başakşehir pozisyonlara girmeye başladı ve bana göre sahanın en iyisi Demba Ba'nın kişisel gayretiyle topu alışı ve zoraki bir burun vuruşu Başakşehir'e golü getirdi. Garip olan şu: Bu pozisyondan önce Podolski neredeyse karşı karşıya net pozisyonda topu bıraktı, lifi attı. Dönen topta da Demba Ba'nın golü geldi. Sonuçta dün gece belki de Başakşehir sezonun en önemli galibiyetini aldı. Trabzonspor bugün kazanamazsa Başakşehir "Şampi" diyebiliriz. Ama dün gece gördük ki Türkiye'de yedekleri dahil en kaliteli takımların başında Başakşehir geliyor. Bu maç sadece Başakşehir'i değil Trabzonspor ve Galatasaray'ı da ilgilendiriyordu ama Yaşar Kemal Uğurlu tek kelimeyle iyi bir maç yönetti.