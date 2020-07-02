02 Temmuz 2020, Perşembe
AHMET ÇAKAR
Ne ‘Zorlu’su be Fatih Hoca!

Ne ‘Zorlu’su be Fatih Hoca!

02.07.2020, Perşembe
Fatih Terim, "Organize ve profesyonelce başlayıp ZORLU geçen bir sezonu, adalet arayarak bitiriyoruz" diye bir mesaj paylaştı. Hoca 'adalet' mesajı veriyor ancak bir taraftan da 5 maçtır kazanamayan bir takım var. Bu durumu sadece hakeme bağlamak doğru mu?
Terim, tartışmasız Türk futbol tarihinin en başarılı teknik direktörü ama çifte standart, algı yönetimi, menfaatçilik konusunda da yine zirvede. İnsan biraz utanır. 9 kere geldin, 8 şampiyonluk yaşadın. Geçen yıl Rize'de Türk hakemliğinin 11 Eylül'ü diye tanımladığım bir operasyonla şampiyon oldun. O zamanlar adalet vardı, yine onun deyimiyle hakemler namusluydu ama bu sene başarısız olduğunda abuk subuk konuşuyorsun. Ne 'Zorlu'su be Fatih hoca ne zorlusu! F.Bahçe bu sene hakem hatalarından en fazla canı yanan takım. Üstelik son 5 maçta 1 galibiyet bile alamamış G.Saray var ortada. Geçen sene Diagne'yi 14 milyon Euro'ya aldırttın, sonra nasıl elden çıkarırız diye kara kara düşündünüz. Bu sene bitik Falcao'yu aldırdın, şimdi de ondan nasıl kurtuluruz diye düşünüyorsun. Terim başarılı olduğunda herkes namuslu, adalet yüzde 100 var, hakemler süper, ama Terim başarısız olduğunda suç onda değil ya Zorlu'da ya da adaletsizlikte. Bunu belki bazı camialara yedirebilirsin ama artık Türk milleti ve spor kamuoyu böylesine algı yönetimlerini yemiyor.

MHK ÇAKIR'A MECBUR KALDI!
Pazar günü oynanacak belki de zirve yarışının düğümünün çözüleceği Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek. Bu atamayı nasıl buldunuz?
Ben artık Türk hakemlerine inanmıyorum. Geçmiş yıllarda yapılan bazı hataların masum olabileceğini düşünürken bu sezon ise bazı maçlarda bazı hakemlerin kasten operasyon yaptıkları kanaatindeyim. Pazar gecesi Galatasaray-Trabzonspor maçı her anlamda ligin kaderini belirleyecek. Nereden bakarsanız bakın, ligin ilk 3 sırasını direkt etkileyecek bir karşılaşma. MHK, Türk futbol tarihinin en basiretsiz MHK'si. En yumuşak ifadelerle bunu söyleyebiliyorum. Macera aradılar, aylarca çok ciddi maçlara çok yeteneksiz ve yetersiz hakemleri verdiler. Sonunda da pazar geceki G.Saray-Trabzon maçına Cüneyt Çakır'ı vermek zorunda kaldılar.

BAŞAKŞEHİR'İ EKSİKLERİ YAKABİLİR
Ligdeki dengeleri nasıl görüyorsunuz? Başakşehir zirvede 2 puan önde. Trabzonspor ve Galatasaray'ın tüm maçlarını kazanmak zorunda olduğu bir tablo var.
Bu hafta sonu çok kritik. Başakşehir kazanır ve Trabzonspor kazanamazsa Başakşehir şampiyon olur. Ama tam tersi olduğunda da Trabzonspor liderliğe oturur ve o saatten sonra şampiyonluğu kaybedeceğini düşünmüyorum. Şurası muhakkak ki 2 puanlık fark ve kadro derinliği Başakşehir'den yana. Ama Antalya'da çok eksikleri var ve iyi bir takıma karşı oynayacaklar. Dolasıyla Başakşehir'in puan kaybetme olasılığı yüksek. Ama G.Saray-Trabzonspor maçında da 3 ihtimalin birbirine çok yakın olduğunu düşünüyorum.

F.BAHÇE BÖYLE YÖNETİLMEMELİ
Fenerbahçe hocasız, takımdan ayrılan ayrılana, ekonomik de ciddi bir sıkıntı var… Sarı-lacivertli ekip gelecek sezonda şampiyonluğa oynayacak bir yapıya bürünebilir mi?
Ali Koç için F.Bahçe'nin geleceği dedik, F.Bahçe'yi kendi emellerine alet etmez dedik, F.Bahçe'yi şaha kaldırabilir dedik ki bunları zaten kendisi de söyledi. Ama icraatlarına ve saha sonuçlarına baktığımızda tam bir hayal kırıklığı. Kruse'yi sırf kibirden kaybettiler. Yıllar önce G.Saray, Ribery'yi bir entrika ile kaybetmişti, F.Bahçe belki Kruse'yi kaybederken kötü niyet yok ama aşırı bir kendini beğenmişlik vardı. Hadi şimdi Kruse ayarında bir oyuncuyu kaça alacaksınız, düşünün. Üstelik FIFA'daki davayı Kruse kazanırsa durduk yere 8-10 milyon Euro tazminat ödeyeceksiniz. F.Bahçe böyle yönetilmemeli.
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