AHMET ÇAKAR

Terim, tartışmasız Türk futbol tarihinin en başarılı teknik direktörü ama çifte standart, algı yönetimi, menfaatçilik konusunda da yine zirvede.9 kere geldin, 8 şampiyonluk yaşadın. Geçen yıl Rize'de Türk hakemliğinin 11 Eylül'ü diye tanımladığım bir operasyonla şampiyon oldun. O zamanlar adalet vardı, yine onun deyimiyle hakemler namusluydu ama bu sene başarısız olduğunda abuk subuk konuşuyorsun. Ne 'Zorlu'su be Fatih hoca ne zorlusu!Üstelik son 5 maçta 1 galibiyet bile alamamış G.Saray var ortada. Geçen sene Diagne'yi 14 milyon Euro'ya aldırttın, sonra nasıl elden çıkarırız diye kara kara düşündünüz. Bu sene bitik Falcao'yu aldırdın, şimdi de ondan nasıl kurtuluruz diye düşünüyorsun.Bunu belki bazı camialara yedirebilirsin ama artık Türk milleti ve spor kamuoyu böylesine algı yönetimlerini yemiyor.Ben artık Türk hakemlerine inanmıyorum. Geçmiş yıllarda yapılan bazı hataların masum olabileceğini düşünürken bu sezon ise bazı maçlarda bazı hakemlerin kasten operasyon yaptıkları kanaatindeyim. Pazar gecesi Galatasaray-Trabzonspor maçı her anlamda ligin kaderini belirleyecek. Nereden bakarsanız bakın, ligin ilk 3 sırasını direkt etkileyecek bir karşılaşma.En yumuşak ifadelerle bunu söyleyebiliyorum. Macera aradılar, aylarca çok ciddi maçlara çok yeteneksiz ve yetersiz hakemleri verdiler. Sonunda da pazar geceki G.Saray-Trabzon maçına Cüneyt Çakır'ı vermek zorunda kaldılar.Bu hafta sonu çok kritik. Başakşehir kazanır ve Trabzonspor kazanamazsa Başakşehir şampiyon olur. Ama tam tersi olduğunda da Trabzonspor liderliğe oturur ve o saatten sonra şampiyonluğu kaybedeceğini düşünmüyorum.Ama Antalya'da çok eksikleri var ve iyi bir takıma karşı oynayacaklar. Dolasıyla Başakşehir'in puan kaybetme olasılığı yüksek. Ama G.Saray-Trabzonspor maçında da 3 ihtimalin birbirine çok yakın olduğunu düşünüyorum.Ali Koç için F.Bahçe'nin geleceği dedik, F.Bahçe'yi kendi emellerine alet etmez dedik, F.Bahçe'yi şaha kaldırabilir dedik ki bunları zaten kendisi de söyledi.Kruse'yi sırf kibirden kaybettiler. Yıllar önce G.Saray, Ribery'yi bir entrika ile kaybetmişti, F.Bahçe belki Kruse'yi kaybederken kötü niyet yok ama aşırı bir kendini beğenmişlik vardı. Hadi şimdi Kruse ayarında bir oyuncuyu kaça alacaksınız, düşünün. Üstelik FIFA'daki davayı Kruse kazanırsa durduk yere 8-10 milyon Euro tazminat ödeyeceksiniz.