AHMET ÇAKAR

Sorumlusu Hosseini’dir

Trabzonspor belki de dün gece Alanyaspor deplasmanında şampiyonluğu kaybetti. Ve bu da kesinlikle kendi hatalarından oldu. Mesela ikinci yarı takım 2-1 öndeyken bir anda Hosseini rakip alanda kendi kalesinden 80 metre ötede rakibin dizine neden basar? Kendini neden attırır? Sonra 90+4'te yenen gole bakın. O deneyimli Ndiaye adama atlıyor. Adam çekip vuruyor. Niye atlıyorsun be adam? Ayakta dur. Aslında genel olarak baktığımızda Trabzonspor iyi oynamadı. Alanyaspor defans hattının hatasından maçın hemen başında gol bulmasına rağmen tam devre bitecekti ki Campi ağır kaldı, Cisse de harika bir gol vuruşuyla beraberliği getirdi. Trabzonspor ikinci yarıda öne geçmesine rağmen verdiği pozisyonlarda Uğurcan Çakır'ın yerine oyuna giren Erce çok başarılıydı. Sörloth'a bakıyoruz, ilk golün asistini yaptı ama maç boyu çok yalnız kaldı. Bazı oyuncular çok güzel işler yapıyor. Örneğin Abdülkadir Ömür. Golü atan Novak'ın önüne bıraktığı top gerçekten çok iyiydi. Ama aynı disiplini diğer bazı oyuncularda asla göremedik. Baş sorumlu da kendini attıran hem de rakip sahada kırmızı kart gören Hosseini... Şimdi artık Trabzonspor, Medipol Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek. Kötü oyuna rağmen az daha galibiyet geliyordu ama futbol bu! Maçın hakemi Atilla Karaoğlan çok deneyimsiz. Ama bana göre kusursuza yakın bir karşılaşma yönetti. Verdiği iki kırmızı kart da doğru. Oyun kontrolü ve faul standardı da mükemmele yakındı.