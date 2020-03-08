08 Mart 2020, Pazar
AHMET ÇAKAR
Golü neden iptal etti? Anlamak mümkün değil!

Golü neden iptal etti? Anlamak mümkün değil!

08.03.2020, Pazar
F.Bahçe'de kan kaybı devam ediyor. Hem kötü oynuyorlar hem de şanssızlıklar art arda geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısında önemli pozisyonlar verdikten sonra Ozan Tufan ile bir gol buldular. Ama sonra her şey değişiverdi.
Önce Max Kruse sakatlandı, ardından net bir penaltı ile gelen Tolgay Arslan'ın ikinci sarı karttan kırmızı kartı... İkinci 45 dakikada bir kişi eksik oynayan Fenerbahçe 2. yarıya iyi başlasa da sonrasında tüm kontrolü rakibi Denizlispor'a bıraktı. Şanssızlıklarla başlayan maç son saniyede bir şans golü ile Fenerbahçe'ye bir puanı getirdi. Hakem verdiği kararların bir çoğunda haklı ama ikinci yarıda Serdar Aziz'in attığı golü neden iptal etti anlamak mümkün değil. Sanırım Vedat Muriqi'nin rakibine faul yaptığını düşündü ama ne faul vardı ne de ofsayt!

TRABZONSPOR'UN GALİBİYETİ HALİS ÖZKAHYA'YA TAKILDI
Trabzonspor kötü oynadığı, galibiyeti hiç hak etmediği bir maçta hakem hatasıyla iki puan kaybetti. Topyekun baktığımızda önemli yıldızları sahada yok.
Trabzonspor'un maç kazanması için özellikle Sosa'nın ve Sörloth'un daha etkili olmaları gerekir ama bir durgunluk, bir yorgunluk ve bir isteksizlik görünüyor.
Böyle maçlarda kötü de oynasanız kazanmak zorundasınız.
Aksi halde şampiyonluk zora girer. Ama dün tüm bunlara rağmen Trabzonspor, uzatmalarda bir gol attı. Hakem Halis Özkahya kaleden 60 metre ötede bir tehlikeli hareket nedeniyle golü iptal etti. Karar yanlış.
Abdülkadir ile Gaziantepli futbolcu, ikisi de topa ayağını uzatıyor.
İkisinin de tabanları topa yönelmiş ve topa ilk vuran Abdülkadir Ömür... Sonra da ayaklar temas ediyor.
Faul yok, karar yanlış.
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