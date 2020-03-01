AHMET ÇAKAR

Bu transferleri babam mı yaptı!

Sezon bitti! F.Bahçe aslında geçen hafta G.Saray maçında çok şey kaybetmişti; ama dün geceki beraberlikle de bence lige veda etti. Aslında dün gece yine kaybediyorlardı ama son saniye golü beraberliği getirdi. F.Bahçe oyunun hiçbir bölümünde iyi oynamadı. Belki son 10-15 dakika yoğun bir baskı kursalar da yediği gollere baktığımızda sezon başından beri gelen hatalar yine gündemdeydi. Aslında F.Bahçe geçen haftaki gibi ilk golü bulan takım oldu. Mehmet Ekici sonrasında Ozan ve onun güzel pası ile Muriqi klasik gollerinden birini attı. Ama ne olduysa 2. yarı oldu. Antalyaspor kısa sürede goller bulup öne geçti. Aslında teknik anlamda söylenecek çok şey var. Sağ bekte Dirar yol geçen hanı gibi… Gol yedirtmek için her şeyi yaptı. Ekici kurtarıcı olarak sahada ama sezonun ilk yarısında lisansı bile çıkarılmamış! Zajc aylardır oynamıyor. Allah'tan girdi de son saniyede 1 puanı kurtardı. Sonuçta F.Bahçe 1 puan aldı ama bence bu bir puan çok da önemli değil… Rakipler kazanıyor ve Fenerbahçe kötü oynuyor. F.Bahçe bir stoper almış asla F.Bahçe'nin oyuncusu değil. Falette sıradan, normal, çok fazla vasıfları olmayan bir stoper. Ondan sonra Ersun Yanal 'Bu takımı ben kurmadım' diyor! Rami, Zanka, Falette… Bunları babam mı aldı? Tolgay Arslan'ı babam mı aldı? Ama ortada bir gerçek var; F.Bahçe şampiyonluğu kaybetti, ikinciliği kaybetti ve hatta üçüncülüğü bile kaybetti. Antalyaspor'u anlayamıyorum. Son saniyede hatalı bir gol yediler, hakeme çullandılar sonra da kırmızı kartlar geldi. Oysa ki hakem bence çok ufak tefek detaylar dışında oldukça başarılı maç yönetti.