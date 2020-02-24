AHMET ÇAKAR

Meler için ‘Asla kötü’ diyemem!

Neredeyse çeyrek asır olmuştu ki Galatasaray'ın Kadıköy'de galibiyeti yoktu. Ama dün gece G.Saray, kötü oynayan Fenerbahçe karşısında müthiş ve haklı bir galibiyet aldı. Kimsenin söyleyecek hiçbir şeyi yok. Hakemmiş, şuymuş buymuş, hiçbir şey söylenemez. İlk dakikadan son dakikaya kadar Galatasaray sahada istediklerini yaptı. Üstelik ilk golü F.Bahçe attı. Tartışılabilir bir penaltı verildi. Vedat Muriqi'e yapılan ilk hareket topaydı ama sonra rakibe gibiydi. Tartışılır ama sonuç olarak hakem verdiyse penaltıdır.

F.Bahçe öne geçti ama oyunun ilk yarısında oynayan sadece G.Saray. İkinci yarıda bir duran top ve Donk'un kafasıyla gelen beraberlik golü. İkinci yarı yine bütün kozlar, bütün inisiyatif G.Saray'daydı. İstedikleri her şeyi yaptılar. İyi kapandılar, çabuk çıktılar. İşte bunlardan birinde de sahanın en iyilerinden biri Onyekuru, soldan rakibi bire bir yakaladı ve Jailson, bu sene sürekli penaltı yaptıran, hata yapan, orta sahadan stoperliğe yamanmış bir oyuncu. Onyekuru'ya penaltıyı yaptırdı. Falcao da tarihin yazıldığı o son 15 dakikada G.Saray'ı öne geçiren golü attı.



GENEL KURULA GİDECEKTİR...

Herkes 'acaba' diyordu. Ne de olsa 'Yusuf Fahir Baba, mistik devinin çeyrek asra yakın gelenek devam edecek miydi' derken, son dakikada bir Afrikalı yine sahaya çıktı. Adı Onyekuru... Belki de F.Bahçe ile G.Saray arasındaki o anlaşılmaz geleneği bitiren adam. 60 metre top sürdü, kaleci Altay'ı geçti ve her şeyi bitirdi. Bundan sonra F.Bahçe'yi çok ama çok zor günler bekliyor. Belki de siz bu satırları okurken Ersun Yanal görevden uzaklaştırılmış ya da istifa etmiş olacak. Ve yine siz bu satırları okurken belki de Ali Koç genel kurul kararı alacak. Ama dün gecenin özeti şu; G.Saray şampiyonluğa diğer 3-4 rakibi kadar ortak, ama maalesef F.Bahçe için şampiyonluk çok büyük sürpriz olmazsa dün gece bitti. Sonuç olarak hakeme kötü diyemem hatta pozitif şeyler yaptı. F.Bahçe'nin lehine verilen penaltıyı tartışırım ama Jalison'un Onyekuru'ya yaptığı penaltıyı hiç tartışmam çok net.