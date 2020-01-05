Sen bizi enayi yerine mi koyuyorsun Zekeriya bey!

AHMET ÇAKAR

Türk futbol tarihinin MerkezHakem Kurulları içinde en başarısız,en sakil, en yetersiz basın toplantısıydı.Cevaplar kaçamak vetezatlar içeriyordu. İnsanların gözlerinebaka baka 'Biz bu işi beceremiyoruz,çaresiziz' der gibiydiler.Zorlu görüşmesinin etik olarak doğruolmadığını ama başkan çağırırsa da heryere gidebileceğini söylerken gülünçduruma düştü. Başkan seni eğerbiriyle görüşmeye çağırırsa demekona biat edeceksin. Eee o zaman'Şu maça da şu hakemi ver' derseyine başkanın dediğini yapacakmısın?Bu işbasında patlayınca niye sessiz kaldınız? FıratAydınus için 'Başarılı bir sezon geçiriyor' dedin yapeki diyelim ki başarılı bir sezon geçiriyor, o haldeniye Galatasaray'ın maçlarına veremiyorsunuz?Bir de diyor ki, 'Görüşmede Ali Koç'u iknaettim'.Senin görevin, kapalı kapılar ardında kulüp başkanlarınahesap vermek değildir.Ama o günkü gibi komik basıntoplantılarıyla değil.Sonuçta şunusöyleyeyim, insanlığına lafım yok ama acı olan şu,70 yaşında bir insanın namuslu da olsa şerefli deolsa kikendini bu kadar yetersiz, vizyonsuz ve komikduruma düşürdüğünü görmek canımı çok acıttı.Sen bizleri enayi yerine, Türk toplumunuaptal yerine mi koyuyorsun? Neymiş eski futbolculardanVAR hakemi yapacakmış.Bir eski futbolcununVAR hakemi olduğunda yaşanabilecekleridüşünemiyor musunuz?İşinkötüsü şu, birçok konudao kadar bilgisiz veyetersiz ki kötü niyetliinsanlar onun bu durumundanpekala yararlanabilirler.Zekeriya Alp, "Ali Koç ile ticariilişkimde bir tuhaflık yok. Bu toplumuneden ilgilendiriyor?" derkende sanki 1700'lü yıllarda yaşıyormuşgibi davrandı. Düşünebiliyor musunuz,Türk futbolunda adalet dağıtanmüessesenin başındaki adamla,bu dağıtılan adalet sonucundaşampiyon olup olmayacağı belli olacakçok büyük bir kulübün başkanımaddi çıkar ilişkisi içinde. Pektabii ki karakter olarak ne Ali Koç nede Zekeriya Alp'in bu çıkar ilişkisinikötüye kullanabileceklerini düşünmüyorumama madem iş hayatınAli Koç'un hammaddesine bağlı kibuna saygı duyuyorum, çünkü AliKoç Türkiye'nin en önemli sanayikuruluşlarının başındaki insandır,kendi işini yap.Çok yazık ki Türk hakemliği,hakemlik camiasının yanındanbile geçmemiş bir insanın, sol bekZekeriya'nın kontrolünde.Tutturmuş bir bilgisayar. Neymişefendim bilgisayar verilerine görehakem atıyorlarmış. O zaman sizene ihtiyaç var? Bir bilgisayar yazılımcısınıMHK'nin başına koyun.VAR hakemleriyle hakem arasındakikonuşmaları Zekeriya Bey dinlemiyormuş.Bunlar karı-koca mı kiseni ilgilendirmeyecek?O konuşmalardakim kime uyarı yapmış, bir VARdavetinde orta hakem, nasıl cevapvermiş bunların hepsini bileceksinki yanlışın nerede olduğunu öğreneceksin.