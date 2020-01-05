Sen bizi enayi yerine mi koyuyorsun Zekeriya bey!

MHK Başkanı Zekeriya Alp ile Başkan Vekili Oğuz Sarvan önceki gün uzun bir toplantı yaptılar. Siz bu toplantıda söylenenlerden tatmin oldunuz mu? Eleştirilere yanıt verebildiler mi?
Türk futbol tarihinin Merkez
Hakem Kurulları içinde en başarısız,
en sakil, en yetersiz basın toplantısıydı.
Cevaplar kaçamak ve
tezatlar içeriyordu. İnsanların gözlerine
baka baka 'Biz bu işi beceremiyoruz,
çaresiziz' der gibiydiler. Başkan Alp, Zorlu'daki görüşme için yerinin yanlış olduğunu ama TFF Başkanı Nihat Özdemir varken her kulüp başkanı ile görüşebileceğini söyledi. Sizce de bir tezatlık yok mu? Madem görüşme özel değildi neden kamuoyuna açıklanmadı?
Zorlu görüşmesinin etik olarak doğru
olmadığını ama başkan çağırırsa da her
yere gidebileceğini söylerken gülünç
duruma düştü. Başkan seni eğer
biriyle görüşmeye çağırırsa demek
ona biat edeceksin. Eee o zaman
'Şu maça da şu hakemi ver' derse
yine başkanın dediğini yapacak
mısın? Madem bu toplantıda hiçbir problem yok, o halde bunu niye basından gizlediniz.
Bu iş
basında patlayınca niye sessiz kaldınız? Fırat
Aydınus için 'Başarılı bir sezon geçiriyor' dedin ya
peki diyelim ki başarılı bir sezon geçiriyor, o halde
niye Galatasaray'ın maçlarına veremiyorsunuz?
Bir de diyor ki, 'Görüşmede Ali Koç'u ikna
ettim'. Senin görevin, kapalı kapılar ardından bir kulüp başkanını ikna etmek değildir.
Senin görevin, kapalı kapılar ardında kulüp başkanlarına
hesap vermek değildir. Sen hesabı kamuoyuna vereceksin.
Ama o günkü gibi komik basın
toplantılarıyla değil. Bugün Ali Koç'a hesap veriyorsan yarın aynı mekanda Hakkarispor, Karsspor ya da Keşanspor'un başkanına da aynı hesabı vermek zorundasın.
Sonuçta şunu
söyleyeyim, insanlığına lafım yok ama acı olan şu,
70 yaşında bir insanın namuslu da olsa şerefli de
olsa ki bunlardan asla hiçbir şüphem yok
,
kendini bu kadar yetersiz, vizyonsuz ve komik
duruma düşürdüğünü görmek canımı çok acıttı. BİRÇOK KONUDA BİLGİSİZ VE YETERSİZ VAR hakemlerinin yetersizliği toplantıda kamuoyuna açıklandı. Eski hakem ve futbolcuların VAR'da görev alacakları, bunun için çalışma yapıldığı dile getirildi. Böyle bir şey olabilir mi? Doğru bir hamle olur mu, yoksa yaşanan kaos daha çok artar bı?
Sen bizleri enayi yerine, Türk toplumunu
aptal yerine mi koyuyorsun? Neymiş eski futbolculardan
VAR hakemi yapacakmış. Yahu nasıl bir zihniyettir bu!
Bir eski futbolcunun
VAR hakemi olduğunda yaşanabilecekleri
düşünemiyor musunuz? Zekeriya Alp'in konuşmasını dinledikten sonra vizyonsuz, çağımızda yaşamayan bir insan gibi tuhaf bir kişilik gördüm.
İşin
kötüsü şu, birçok konuda
o kadar bilgisiz ve
yetersiz ki kötü niyetli
insanlar onun bu durumundan
pekala yararlanabilirler. VAR KAYITLARINI NASIL DİNLEMEZSİN? Alp, Ali Koç ile olan ticari ilişkisinin etik olduğunu söyledi. Size göre de etik mi?
Zekeriya Alp, "Ali Koç ile ticari
ilişkimde bir tuhaflık yok. Bu toplumu
neden ilgilendiriyor?" derken
de sanki 1700'lü yıllarda yaşıyormuş
gibi davrandı. Düşünebiliyor musunuz,
Türk futbolunda adalet dağıtan
müessesenin başındaki adamla,
bu dağıtılan adalet sonucunda
şampiyon olup olmayacağı belli olacak
çok büyük bir kulübün başkanı
maddi çıkar ilişkisi içinde. Pek
tabii ki karakter olarak ne Ali Koç ne
de Zekeriya Alp'in bu çıkar ilişkisini
kötüye kullanabileceklerini düşünmüyorum
ama madem iş hayatın
Ali Koç'un hammaddesine bağlı ki
buna saygı duyuyorum, çünkü Ali
Koç Türkiye'nin en önemli sanayi
kuruluşlarının başındaki insandır, o halde bırak git,
kendi işini yap.
Çok yazık ki Türk hakemliği,
hakemlik camiasının yanından
bile geçmemiş bir insanın, sol bek
Zekeriya'nın kontrolünde. Yanında da koskoca Oğuz Sarvan var.
Tutturmuş bir bilgisayar. Neymiş
efendim bilgisayar verilerine göre
hakem atıyorlarmış. O zaman size
ne ihtiyaç var? Bir bilgisayar yazılımcısını
MHK'nin başına koyun.
VAR hakemleriyle hakem arasındaki
konuşmaları Zekeriya Bey dinlemiyormuş. Yahu böyle rezillik olur mu! Bu konuşmalar niye mahrem?
Bunlar karı-koca mı ki
seni ilgilendirmeyecek? Pek tabii ki dinleyeceksin.
O konuşmalarda
kim kime uyarı yapmış, bir VAR
davetinde orta hakem, nasıl cevap
vermiş bunların hepsini bileceksin
ki yanlışın nerede olduğunu öğreneceksin. Aksi halde tablo sezonun ilk yarısındaki gibi olur.