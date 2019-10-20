Suçlu aranacaksa hatalı Abdullah Avcı’dır

AHMET ÇAKAR

Kan kaybı devam ediyor. Beşiktaş hem çok kötü oynuyor hem de sakatlıklarda kadro derinliği fazla olmadığı gün gibi aşikâr.Bütün organizasyonu Ljajic gibi Beşiktaş'ın en yaratıcı oyuncusu yapması gerekirken ilk 11'de başlayamıyor. Lens ve diğer kanat oyuncuları hatta kanat bekleri oyunda yoklar.Burak gibi Türkiye'nin en etkili forvetlerinden biri Beşiktaş'ta ama hem istediği topları alamıyor hem kanatlara inemiyor hem de formsuz bir dönem geçirdiğinden etkisiz kalıyor.Takım asla iyi gitmiyor. Yeni hoca yeni sistem dedik ama maalesef haftalar geçiyor Beşiktaş toparlanacağına daha da kötü bir görünüm içerisinde. Aslında bütün bunlara rağmen Beşiktaş kazanabilirdi de.Diaby'nin kaçırdığı gol inanılır cinsten değil. Köşeye bırakacağına kalenin ortasına vuruyor. Ankaragücülü oyuncu da ayağıyla golü çıkarabiliyor. Hemen ardından da Umut Nayir'ın hem acemiliği hem de belki tecrübesizliği ortaya çıktı. Kaleci ile karşı karşıyayken hem erken vurdu hem de kötü vurdu. Normal bir golcü biraz daha topla ilerler öyle vurur.Ve ilerisi için asla ışık vermiyor. Ali Şansalan'a kim ne derse desin ben çok beğendim. İlk yarıda Elneny'nin kalecinin suratına ayakla müdahalesi var. Pozisyonu defalarca inceledim.Topa hamlesini yapıyor. Ayak topun üzerinden sıyırıyor ve o ayak istemeden kalecinin suratına geliyor. Burada bu olayı kasıt var diye değerlendirmek futbolun mantığına uygun değil.