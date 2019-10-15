AHMET ÇAKAR

Bu milli ruh bize yeter

Kolay değil, bitime 2 maç kaldı ve grup lideriyiz. Eğer bir futbol mucizesi olmazsa da 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılıyoruz. Başta teknik direktör Şenol Güneş ve tüm çocukları kutluyorum. Belki çok iyi oynamadık, belki topu rakibe fazla verdik, çok top kaybettik ama iyi savaştık. Özellikle bazı oyuncuların hal ve hareketlerine baktığımızda Milli Takım'a müthiş bir ruh gelmiş. Merih'in her topa atlayışında gözlerine baktığımızda inancı görüyoruz. İlk yarı rakibimiz Fransa iyi oynadı. Çok iyi geldiler. Biz orta sahada topu tutamadık, kaybettiğimiz toplar da duvardan dönen top gibi hep Fransa için pozisyon oldu. Aslında yerleşim olarak kötü değildik ama orta saha oyuncularımız adamlarını kovalayamadılar.

İkinci yarı biraz daha iyiydik. Her şey dengedeyken bir kornerde Olivier Giroud golü yapıverdi. İşte bu dakikadan sonra dünyada hiçbir takım için Dünya Şampiyonu Fransa karşısında Paris'te beraberliği bulması kolay değil. Ama biz bulduk. Duran topta Kaan Ayhan golü attığında belki de Avrupa Şampiyonası'nın vizesi geldi.

Şimdi İzlanda maçı var. Kaybetsek bile Andorra'yı yendiğimizde gidiyoruz. Ama İzlanda'yı yenersek grup birincisi olarak gideceğiz. Aslında sıkıntılı bu günlerde ülke olarak böylesine bir mutluluğa ihtiyacımız vardı.

Dün gece teşekkür edilmesi gereken bir Alman hakem vardı. Bırakın objektif yönetmeyi, takdir haklarını bile bizim lehimize kullandı.