Hakemlerin rezil gecesi...

AHMET ÇAKAR

Futbol rezil, Galatasaray'ın ahı gitmiş vahı kalmış ama sahada son derece tehlikeli, çok çok erken eyyam ve tilkilik sularında yüzen bir hakem vardı.Sanki futbolcularhocayı ya da yönetimi protestoedercesine oynamıyorlar. Yorgunlukbahane olamaz. Kenardaki Terim'e bakıyorumo da bir tuhaf...SonuçtaVAR'a gitmek için ne gerekiyor anlayamıyorum. Dakika 90; Belhanda, G.Birliği defans oyuncusu tarafından tam topa vururken omzundan çekilip düşürülüyor.Çekmenin şiddeti ile düşmenin vasfı birbiriyle ilintili. Abartı filan yok. Hakem 'devam' diyor ama ne hikmetse VAR hakeminden en ufak bir uyarı gelmiyor.Madem VAR bu tür pozisyonlara da müdahale etmeyecek peki ne olacak? İlk yarıda Mariano'nun rakibinin yumruk, tokat karışımı bir vurması var.Hakem sarı verdi, yoruma açık olabilir... Bu pozisyonda VAR daveti olmasa haklı görebilirim ama dün gece Galatasaray çok ama çok kötü oynadığı bir maçta haklı bir penaltı verilse bal gibi üç puanı alıp dönecek. Hak ettiler ya da etmediler o ayrı bir tartışma konusu ama Türk hakemlerinin rezil rüsva maçlar yönettiği de alenen ortada.